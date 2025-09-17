Motoladrones capturados tras asaltar a un familia en la vía Cali - Jamundí

Cali sigue enfrentando el flagelo de los motoladrones, una modalidad delictiva que no da tregua. En las últimas horas, tres presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia luego de asaltar a una familia que se movilizaba en su vehículo particular por la vía Cali – Jamundí, a la altura del sector Alfaguara.

Según las autoridades, los sujetos abordaron a la familia que viajaba con dos menores de edad y los despojaron de sus pertenencias de alto valor, incluyendo un celular de gama alta y joyas avaluadas en más de 30 millones de pesos.

Durante la huida, los motoladrones intentaron evadir un puesto de control conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional. Al percatarse de la presencia de las autoridades, realizaron maniobras peligrosas y disparos, pero perdieron el control de la motocicleta en la que se desplazaban.

“Gracias a la rápida reacción y coordinación en el puesto de control, los sospechosos fueron interceptados y capturados”, confirmó el coronel Wilson Silva, subcomandante de la Policía Cali.

En el operativo incautaron dos armas de fuego tipo revólver, seis cartuchos percutidos y cuatro sin detonar, además de los elementos hurtados.

Los capturados, de 18, 20 y 29 años, este último con antecedentes judiciales por hurto y receptación, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.