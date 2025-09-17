Motoladrones capturados tras asaltar a un familia en la vía Cali - Jamundí
Fueron interceptados por la Policía y el Ejército cuando intentaban huir
Cali sigue enfrentando el flagelo de los motoladrones, una modalidad delictiva que no da tregua. En las últimas horas, tres presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia luego de asaltar a una familia que se movilizaba en su vehículo particular por la vía Cali – Jamundí, a la altura del sector Alfaguara.
Según las autoridades, los sujetos abordaron a la familia que viajaba con dos menores de edad y los despojaron de sus pertenencias de alto valor, incluyendo un celular de gama alta y joyas avaluadas en más de 30 millones de pesos.
Durante la huida, los motoladrones intentaron evadir un puesto de control conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional. Al percatarse de la presencia de las autoridades, realizaron maniobras peligrosas y disparos, pero perdieron el control de la motocicleta en la que se desplazaban.
“Gracias a la rápida reacción y coordinación en el puesto de control, los sospechosos fueron interceptados y capturados”, confirmó el coronel Wilson Silva, subcomandante de la Policía Cali.
En el operativo incautaron dos armas de fuego tipo revólver, seis cartuchos percutidos y cuatro sin detonar, además de los elementos hurtados.
Los capturados, de 18, 20 y 29 años, este último con antecedentes judiciales por hurto y receptación, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.