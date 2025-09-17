CAR alerta: incendios forestales arrasaron 74 hectáreas en Cundinamarca y amenazan biodiversidad

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó que más de 74 hectáreas resultaron devastadas por 13 incendios forestales en nueve municipios del departamento. Aunque nueve de ellos ya fueron liquidados y cuatro están controlados, la entidad advirtió que la combinación de altas temperaturas y prácticas humanas irresponsables mantiene activo el riesgo de nuevas emergencias.

“Cada hectárea perdida significa una amenaza para la biodiversidad y para nuestras fuentes de agua. Hacemos un llamado a la comunidad para que evite cualquier acción que pueda generar fuego, especialmente en esta temporada de altas temperaturas”, señaló Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

Municipios afectados

Los incendios impactaron ecosistemas estratégicos y hábitats de fauna silvestre en diferentes zonas de Cundinamarca:

Nilo: 54 hectáreas destruidas, el caso más crítico, con necesidad de apoyo aéreo.

54 hectáreas destruidas, el caso más crítico, con necesidad de apoyo aéreo. Tocancipá, Ricaurte, La Peña, San Juan de Rioseco, La Palma, San Francisco, Guaduas y Caparrapí: afectaciones que oscilaron entre media y cinco hectáreas.

Llamado a la prevención

La CAR recordó que la mayoría de los incendios son provocados por acciones humanas. Por ello, reiteró recomendaciones a la ciudadanía:

Evitar quemas agrícolas o de residuos.

No arrojar colillas, fósforos o vidrios en zonas boscosas.

Reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades.

La autoridad ambiental subrayó que septiembre y octubre son meses de alta vulnerabilidad frente a incendios forestales y que la prevención ciudadana es clave para proteger la biodiversidad y las fuentes hídricas de Cundinamarca.