Ocaña se mantiene en alerta por incendios forestales durante la temporada seca

Norte de Santander.

El municipio de Ocaña continúa en alerta por incendios forestales. Durante este fin de semana se registraron dos conflagraciones en el sector norte de la ciudad y en la zona de la Plaza de Ferias, situación que preocupa a las autoridades y a la comunidad.

Gustavo Paba, coordinador de gestión del riesgo de desastres de Ocaña, explicó que las altas temperaturas y las quemas controladas mal ejecutadas son los principales factores que han originado estos incendios.

“La mano del hombre ha generado gran parte de las conflagraciones que, en lo que va del 2025, han consumido más de 130 hectáreas en el municipio”, indicó.

Para atender la emergencia, la administración municipal activó planes de contingencia, con el apoyo de la Gobernación, la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Fuerza Aérea y el sistema Bambi Bucket de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Además, se han reforzado las medidas de prevención, prohibiendo las quemas controladas y el arrojo de materiales sólidos en zonas boscosas.

Paba señaló que la temporada seca continuará hasta mediados de septiembre y, con el inicio de la segunda temporada invernal, aumentarán los riesgos de deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo.

Durante un solo fin de semana se atendieron hasta 10 emergencias, incluyendo caída de árboles y daños en cubiertas, lo que evidencia la vulnerabilidad del municipio ante los cambios climáticos.

La administración de Ocaña insta a la comunidad a extremar precauciones y cumplir con las medidas preventivas, para proteger tanto los ecosistemas como los hogares ante la amenaza de nuevos incendios y desastres naturales.