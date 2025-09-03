Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 121 emergencias en agosto

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reportó la atención de 121 emergencias en el mes de agosto, demostrando eficiencia y crecimiento en su labor como organismo de socorro y reafirmando su compromiso con la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente de la ciudadanía.

Del total de emergencias, 77 correspondieron a incendios, siendo los más frecuentes los ocurridos en viviendas (20), vehículos (9) y coberturas vegetales (10). Se atendieron además 17 casos de incendios de basura satelital, 14 en crucetas y transformadores, 6 cortocircuitos en viviendas y un incendio en buque.

En relación con las emergencias por lluvias, se registraron 8 situaciones, entre ellas 6 cortes de árboles caídos y 2 reportes por caída de techos. El área de rescates contabilizó 7 atenciones: 4 personas atrapadas en vehículos, 2 rescates por ahogamiento y 1 en ascensor.

En cuanto a materiales peligrosos, se reportó un caso por escape de productos químicos.

Finalmente, en el grupo de otras emergencias, se atendieron 28 incidentes, entre ellos 20 por presencia de abejas africanizadas, 4 escapes de gas natural, 3 accidentes de tránsito y un derrame de combustible.

“El balance de agosto nos deja un total de 121 emergencias atendidas en la ciudad, una cifra que evidencia la capacidad operativa de nuestro Cuerpo de Bomberos, pero también nos invita a fortalecer el trabajo en prevención”, dijo Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos.

Se identificó que una gran parte de los incendios en viviendas se originaron por sobrecargas en tomacorrientes, cargadores conectados de manera permanente y el uso prolongado de aires acondicionados, factores que se ven agravados por las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Por ello se hace un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas y lugares de trabajo. La prevención es la mejor herramienta para evitar emergencias y proteger tanto la vida como el patrimonio de nuestras familias”.

Afirmó el director Jhony Pérez Sayas.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena continuará trabajando de manera articulada con la Administración Distrital y la comunidad, fortaleciendo sus capacidades de respuesta y sus programas de prevención para garantizar una ciudad más segura.

Recuerde que, ante cualquier emergencia, puede reportarlo a la línea 119.