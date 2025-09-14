Voraz incendio consumió una fábrica de fritos en la Zona Franca de La Tebaida en el Quindío

Armenia

Un impresionante incendio se presentó en la madrugada de hoy domingo 14 de septiembre en la Zona Franca del Quindío ubicada en el municipio de La Tebaida al sur del departamento.

La conflagración de grandes proporciones consumió por completo una de las bodegas de esta zona industrial que pertenece a la fábrica Frito Mix por lo que fue necesaria la presencia de bomberos de La Tebaida y Armenia que atendieron la emergencia en trabajos de extinción de las llamas.

En el lugar del incendio hizo presencia además personal de la Cruz Roja seccional Quindío y otras instituciones de socorro que brindaron los primeros auxilios, por fortuna NO se han reportado personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Se espera en las próximas horas el reporte oficial de los organismos de socorro y el monto de las pérdidas económicas en esta bodega de la Zona Franca del Quindío.

Reporte de la Cruz Roja

En horas de la madrugada, nuestra institución brindó apoyo con una ambulancia básica a los cuerpos de bomberos de La Tebaida y Armenia, Quindío, en respuesta a un incendio estructural que tuvo lugar en la zona franca al sur de nuestro departamento.

Durante la emergencia, el personal voluntario y colaboradores de la Cruz Roja Seccional Quindío y de La Tebaida permanecieron atentos y listos para ofrecer atención prehospitalaria en caso de ser necesario.

Las llamas todavía se podían observar en las primeras horas del día domingo en la Tebaida, Quindío. Foto: Cortesía Cruz Roja Ampliar

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, lo que demuestra la efectividad de las operaciones y la coordinación de los equipos de emergencia involucrados en la situación