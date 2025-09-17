Mujer fue asesinada en un inquilinato de Bello, Antioquia

Bello, Antioquia

Las autoridades investigan el homicidio de Bibiana María Upegui García, una mujer de unos 30 años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en un inquilinato del barrio Niquía, en Bello, norte del Valle de Aburrá.

La víctima fue encontrada desnuda y con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante, principalmente en el cuello, el pecho y una de sus manos. En la escena del crimen también se hallaron preservativos, lo que refuerza la hipótesis de un posible abuso sexual.

Investigaciones

El hallazgo fue realizado por un hombre que convivía con ella desde hace algunos días, tras conocerse por redes sociales.

Según su testimonio, horas antes la mujer había sostenido una videollamada en la que aparecía acompañada de otro sujeto, a quien presentó como un “amigo”. El testigo aseguró que en horas de la madrugada vio salir a este hombre del apartamento y, al ingresar, se encontró con el cuerpo sin vida de la mujer.

El inquilinato donde ocurrió el homicidio no cuenta con cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, lo que representa un obstáculo en la recolección de pruebas para esclarecer el caso y dar con el responsable, aunque una de las hipótesis iniciales de las autoridades apunta a que el crimen podría estar relacionado con integrantes del grupo delincuencial El Mesa.