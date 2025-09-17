Por amenazas de las disidencias, Briceño decretó toque de queda nocturno

Briceño- Antioquia

Luego de la denuncia de Caracol Radio sobre la división del frente 36, entre dos grupos que se han declarado la guerra y por los combates entre estas dos estructuras frente a Yeferson Martínez y guerrillas campesinas de Cabuyo, que dejan un muerto en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia. La gobernación indica que la nueva disidencia es del 18, comandada por Ramiro, y no del frente 36.

Todo esto ha generado restricciones de la movilidad en el territorio para los campesinos, por lo que las autoridades tomaron algunas acciones en esa población; la alcaldía de Briceño decretó toque de queda nocturno en la población desde este martes 16 de septiembre y hasta el 23 del mismo mes en el horario de las 8:00 p.m. y las 5:30 a.m. de cada día.

La otra medida es la ley seca en todo el territorio municipal entre las 6:00 p.m. del 16 de septiembre y las 6:00 a.m. del 23 de septiembre de 2025. También se prohíbe el parrillero hombre en la zona urbana entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Reporte de los combates de este martes

Caracol Radio consultó a la gobernación y por ello informó el coronel (r) José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, que durante los enfrentamientos se reportó la incineración de la moto de la persona asesinada. Además, asegura que el nuevo grupo es una disidencia del 18 y no del 36.

“Igualmente, en la madrugada de hoy, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven con impactos de arma de fuego, y a su lado se encontraba una motocicleta que había sido incinerada, presuntamente por integrantes de este autodenominado Los Cabullos”.

Todo esto se analizó en un consejo de seguridad realizado de manera virtual entre las autoridades municipales, policiales, del Ejército y de gobernación de Antioquia.