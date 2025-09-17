¡Atentos! Inscripciones abiertas para cupos de preescolar 2026 en colegios públicos de Piedecuesta

Bucaramanga

La Secretaría de Educación de Piedecuesta confirmó que están abiertas las inscripciones para solicitar cupos para preescolar, es decir transición y jardín para niños de 4 y 5 años, respectivamente, en las instituciones educativas oficiales del municipio.

Javier Gerardo Vásquez, secretario de educación de Piedecuesta, aseguró que este proceso es gratuito y no requiere intermediarios e invitó a los padres de familia a asegurar el cupo escolar de sus hijos para el año académico 2026.

“Estamos invitando a todos los padres de familia del municipio de Piedecuesta a hacer las respectivas inscripciones para sus hijos que estén en edad escolar de cuatro y cinco años. Para las diferentes instituciones educativas. Nos encontramos con las inscripciones abiertas para estos niños, para los grados de transición y preescolar. No dejen para más tarde el poder hacer el proceso de matrículas, que dejen asentadas las matrículas desde este año para que tengan un cupo escolar efectivo para el año 2026″, comentó el funcionario.

Cupos disponibles e instituciones educativas para preescolar en Piedecuesta

Sobre los cupos disponibles el secretario de educación confirmó que para los niños de 4 años hay disponibles 370 cupos en instituciones como: La Normal y El Balbino en el sector urbano. En el Colegio Agroecológico Holanda, Instituto del Oriente, Escuela Rural Faltriquera, en Institución Educativo San Francisco, en Curos, en Nuestro Señor de la Nueva Esperanza y Valle del Rio de Oro.

Para los niños de 5 años hay 1.500 cupos disponibles en las dieciocho instituciones educativas oficiales de Piedecuesta.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre del presente año, a través del siguiente link: formulario inscripciones cupos preescolar 2026 Piedecuesta

Para los demás grados de escolaridad desde la Secretaría de Educación informaron: “Esperamos a que la matrícula se asiente, que culmine el año escolar para mirar qué cupo nos quedan para el año entrante”, precisó Javier Gerardo Vásquez, secretario de educación de Piedecuesta.