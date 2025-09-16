Bucaramanga

Un joven en Bucaramanga simuló su propio secuestro para extorsionar a su mamá

El joven de 21 años se iba a zonas boscosas, allí se tomaba fotos y videos donde se mostraba amordazado, en aparente estado de indefensión.

Brigadier General William Quintero Salazar Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga

Paula Maldonado

Bucaramanga

En Bucaramanga el GAULA de la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 21 años, quien simulaba estar secuestrado con el fin de exigirle dinero a su propia madre.

¿Cómo planeó el secuestro?

El joven se escondía en zona boscosa de Bucaramanga, desde ahí enviaba fotografías y notas de voz donde se mostraba amordazado y en aparente estado de indefensión.

Al enviarlos le exigía a su progenitora la suma de $750.000 pesos, mencionando que un grupo armado ilegal lo había retenido.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre habría planeado el falso secuestro debido a deudas personales.

“Fingió estar secuestrado, le cobraba dinero a la misma mamá, fue dejado a disposición de la autoridad competente”, brigadier general Willian Quintero, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Qué va a pasar con el joven:

En el procedimiento se incautó un celular desde el cual se generaba la actividad extorsiva. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario.

