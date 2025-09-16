Un joven en Bucaramanga simuló su propio secuestro para extorsionar a su mamá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En Bucaramanga el GAULA de la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 21 años, quien simulaba estar secuestrado con el fin de exigirle dinero a su propia madre.

¿Cómo planeó el secuestro?

El joven se escondía en zona boscosa de Bucaramanga, desde ahí enviaba fotografías y notas de voz donde se mostraba amordazado y en aparente estado de indefensión.

Al enviarlos le exigía a su progenitora la suma de $750.000 pesos, mencionando que un grupo armado ilegal lo había retenido.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre habría planeado el falso secuestro debido a deudas personales.

“Fingió estar secuestrado, le cobraba dinero a la misma mamá, fue dejado a disposición de la autoridad competente”, brigadier general Willian Quintero, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Qué va a pasar con el joven:

En el procedimiento se incautó un celular desde el cual se generaba la actividad extorsiva. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario.