Platos típicos de todas las provincias de Santander en el Festival de Colonias este fin de semana

Bucaramanga

Este domingo 21 de septiembre, Bucaramanga vivirá el tradicional Festival de Colonias, evento que llega a su edición número 28 y que será el gran remate de la Feria Bonita de Colombia, allí los santandereanos podrán degustar diferentes platos típicos de la región.

El coordinador del festival, Víctor Suárez, explicó que la cita será en el Estadio Américo Montanini, de 9 de la mañana a 7 de la noche, con entrada libre para todo el público.

El festival reunirá a más de 90 colonias de las siete provincias de Santander, delegaciones de 14 departamentos, cuatro países, y contará con Perú como invitado internacional y Santa Marta como ciudad invitada especial en el marco de sus 500 años.

¿Qué habrá en el festival?

La programación gira en torno a tres pilares: gastronomía típica, artesanías y folclor musical. Los asistentes podrán degustar platos tradicionales como el piquete veleño, el cabrito con pepitoria de Capitanejo, el piquete de gallina de San Gil y el famoso trifásico de Barrancabermeja, entre otros.

Además, habrá 15 puestos de artesanías y una amplia agenda cultural con 14 agrupaciones musicales, entre ellas, la Orquesta Bamboleo, Juan Guerrero y El Son Moderno, Orquesta La Selecta y grupos de diferentes municipios de Santander.

“Es un evento de paisanos, de familia, en el que los bumangueses se encuentran con sus raíces y los turistas descubren la riqueza cultural del departamento”, señaló Víctor Suárez.

Junto a este evento, la Feria Bonita cerrará con la Feria Ganadera, que este fin de semana también tendrá exposiciones y espectáculos artísticos.