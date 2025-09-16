Club de autos clásicos se retira de la feria de Bucaramanga por mal comportamiento de los ciudadanos

Bucaramanga

En un comunicado emitido este lunes, el Club de Automóviles Clásicos y Antiguos de Santander (CLAS) anunció su retiro definitivo de la programación de la Feria Bonita de Bucaramanga 2025, luego de los incidentes ocurridos durante el 17° Desfile Nacional de Autos Antiguos y Clásicos, realizado el pasado domingo 14 de septiembre.

Según informó el club, durante el desfile, que formaba parte de la 76ª edición de la Feria Bonita de Colombia, algunos espectadores lanzaron de manera irresponsable espuma en spray y maicena a los vehículos participantes, poniendo en riesgo no solo la integridad física de los asistentes, sino también afectando la pintura, la tapicería y otros componentes valiosos de los autos exhibidos.

“El uso de estos productos químicos compromete en alto grado la conservación de los vehículos y la seguridad de las personas”, se lee en el comunicado firmado por Carlos A. Beltrán Castro, director ejecutivo del club. En el pronunciamiento califican la conducta de algunos asistentes como “falta de educación y civismo”.

En el comunicado también mencionan que la ausencia de garantías por parte de los organizadores para proteger a los participantes y sus automóviles, el CLAS decidió cancelar su participación en la Feria Bonita, decisión que entrará en vigor de manera inmediata.

Artistas de comparsas en el desfile de “Picos de Oro” también denunciaron afectaciones por espuma

Un docente que participó en las comparsas denunció que hace falta más respeto y conciencia ciudadana para proteger el trabajo de los artistas durante eventos como el desfile de “Los Pico de Oro”, habló que el mal uso de la espuma afectó el vestuario, maquillaje y hasta la visual de quienes desfilaron.

““En las ferias pudimos ver comportamientos que podríamos decir no dejan para nosotros los artistas nada bueno. Están tomándonos como bufones. Muchos padres de familia incentivaban a sus hijos a lanzar espuma directamente a los artistas. Si yo de adulto le doy el aparatico para echar espuma y le digo, niño, apúntales en la cara, ¿qué estamos construyendo como sociedad?””, afirmó Juan Carlos Ángeles Leal, docente, quien desfiló junto al grupo Maestros del Folclor de Floridablanca.

Podría interesarle: ¿A quién le arrendará los buses para Metrolínea el área metropolitana de Bucaramanga? Esto se conoce

Según explicó, varios trajes resultaron dañados por la espuma arrojada desde el público: “Todos nuestros trajes fueron dañados, decolorizados, se mancharon, porque esa espuma tiene una reacción química. Algunos compañeros quedaron momentáneamente mal de la visión, lloraban, no podían continuar”, relató.

Ángeles Leal, también destacó que esta situación no solo afectó a comparsas locales, sino a delegaciones extranjeras: “Una delegación internacional de danzas de México también sufrió daños en sus trajes y maquillaje por la espuma, igual que nuestras bailarinas”.

Finalmente, tanto el Club de Autos Clásicos como el docente participante de las comparsas, agradecieron a los asistentes que sí respetaron y valoraron el trabajo de los grupos culturales. Reiteraron el llamado a algunos ciudadanos a celebrar y disfrutar, pero con responsabilidad y desde el respeto.

Lea aquí el comunicado del Club de Automóviles Clásicos y Antiguos de Santander: