30 mil empleos se han perdido en hidrocarburos en gobierno Petro, advierte presidente de UTIPEC

En el marco del XXII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, que se desarrolla en Barranquilla, Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC), hizo una dura advertencia sobre la situación que atraviesa el sector de hidrocarburos en el país. Según el dirigente, la falta de nuevos contratos de exploración, el aumento de las importaciones de gas y la presión tributaria sobre las compañías han debilitado la industria y provocado la pérdida de más de 30 mil empleos en lo corrido del actual gobierno.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Hoy está muy mal. Hoy el país no suscribe nuevos contratos de exploración y ha perdido su autosuficiencia en materia gasífera. Estamos importando cada día más gas, lo que está incrementando el costo para los usuarios finales: más de 11 millones de familias en Colombia que hoy deben pagar un servicio más costoso”, sostuvo.

“Hemos perdido más de 30 mil empleos en este gobierno”

El líder sindical señaló además que la carga impositiva sobre la industria, con una tasa de renta del 50% derivada de la última reforma tributaria, ha generado “una asfixia” que redujo las inversiones, frenó la generación de valor y debilitó el abastecimiento nacional. A esto se suma —dijo— la caída de las inversiones sociales y ambientales, la contracción en la adquisición de bienes y servicios, y un deterioro profundo en el empleo.

“Recordemos que esta industria ya fue gravada con la primera reforma tributaria, con una tasa de renta del 50%. Esto genera una asfixia, una reducción de las inversiones y, por lo tanto, un frenazo que ha afectado no solamente la generación de valor por la producción y el abastecimiento nacional, sino que también ha reducido las inversiones en materia social, ambiental, en la adquisición de bienes y servicios, y, sobre todo, en el empleo. Hemos perdido más de 30 mil empleos durante lo que va de este gobierno, y eso nos deja frente a un panorama muy difícil”, agregó desde Barranquilla.

De cara al futuro, Ospina sostuvo que la reactivación de la industria petrolera será clave para la recuperación económica del país. “Con la ayuda de Dios, el próximo año Colombia tendrá que reactivar de manera oportuna y efectiva la industria de los hidrocarburos, la minería y la energía para atraer inversión extranjera y ofrecer un presente y un futuro a las nuevas generaciones”, manifestó.