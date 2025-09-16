Gobierno avanza consultas previas del proyecto Sirius para anticipar producción de gas antes de 2029

Durante el XXII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, anunció que el Gobierno nacional busca acelerar los procesos de consulta previa del proyecto de gas natural Sirius, con el objetivo de obtener la licencia ambiental antes de 2026 y permitir el inicio de operaciones incluso antes de 2029.

Velandia detalló que actualmente el proyecto tiene 116 consultas previas por resolver, un reto significativo que exige coordinación institucional, diálogo con las comunidades y respeto al marco jurídico vigente.

“El reto que tenemos, fundamentalmente, es lograr viabilizar que Sirius entre en operación en el menor tiempo posible. Estamos haciendo todas las, digamos, acciones de cooperación con Ecopetrol y Petrobras, para que puedan sacar adelante el reto más grande que tienen: lograr realizar 116 consultas previas en las comunidades. Respetando todo el debido proceso, respetando las expectativas de las comunidades y respetando el marco jurídico. Pero lo importante es ganar tiempo”, sostuvo.

El directivo Velandia también se refirió al proceso de licenciamiento: “Poder tener el gas antes de 2029 implica acortar el proceso de licenciamiento, que parte de las consultas previas y, por supuesto, ya lo que le toca a la compañía operadora: optimizar el proceso de construcción”, expresó el alto funcionario.

Un cronograma para garantizar seguridad energética

Sirius es considerado uno de los proyectos más importantes de la política energética del país, con una inversión estimada de 4.000 millones de euros, y es desarrollado conjuntamente por Ecopetrol y Petrobras. Su propósito central es fortalecer el suministro nacional de gas natural, reducir la dependencia de importaciones y contribuir a la transición energética con una fuente más limpia y estable.

El cronograma contempla dos años de trámites regulatorios y ambientales, seguidos de tres años de construcción, lo cual permitiría que el gas esté disponible en 2029. Sin embargo, el Gobierno y las empresas involucradas están trabajando para que ese plazo pueda reducirse.

Consulta previa: el gran reto del proyecto

De las tareas más complejas y delicadas del proceso es la realización de las 116 consultas previas con comunidades étnicas, condición indispensable para obtener la licencia ambiental.

Velandia enfatizó que el Gobierno está comprometido en agilizar este proceso sin vulnerar derechos fundamentales ni saltarse etapas del debido proceso.

“La meta es que las consultas estén resueltas en el segundo semestre de 2026. Esto nos permitirá avanzar hacia la licencia ambiental y, posteriormente, iniciar la construcción del ducto”, explicó.

Articulación entre Gobierno, empresas y comunidades

La estrategia contempla una estrecha articulación entre las autoridades, los operadores del proyecto y las comunidades involucradas. Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), destacó que Ecopetrol y Petrobras están desarrollando mecanismos de diálogo y cooperación para que las consultas se realicen con celeridad y legitimidad.

“Estamos comprometidos con un proceso transparente y respetuoso. Las comunidades deben ser escuchadas, y estamos haciendo todo lo necesario para cumplir con las exigencias legales, pero sin poner en riesgo el cronograma del proyecto”, señaló Rincón.