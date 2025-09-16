ÚLTIMA HORA: Petro anunció que Estados Unidos descertificó a Colombia en lucha contra las drogas

En medio del Consejo de ministros que adelanta el Presidente Gustavo Petro este lunes 15 de septiembre, se refirió a la decisión de Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

En medio de su intervención indicó que: “Los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Todo lo que hacemos finalmente no tiene nada que ver con el pueblo colombiano”

Noticia en desarrollo