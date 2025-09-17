Advierten racionamiento eléctrico en la Costa Caribe a partir de octubre

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, alertó sobre un inminente riesgo de racionamientos de energía en la región Caribe durante el mes de octubre, debido al mantenimiento programado de la regasificadora de Cartagena y la alta dependencia de esta zona del país en la generación térmica.

“Tendremos racionamiento de energía en octubre. El tema es que en octubre hay mantenimiento de la regasificadora de Cartagena”, advirtió Acosta.

Dependencia de las energías de las térmicas

”El problema que tenemos en la región Caribe es que, por las restricciones en la capacidad de transporte de energía desde el interior del país, estamos dependiendo casi en un 30-40% de la energía de las térmicas. Y las térmicas funcionan con gas. Entonces, al suspenderse la importación de gas durante el mantenimiento, se tienen que apagar varias de las plantas generadoras”, explicó.

Según el exministro, el mantenimiento temporal de la infraestructura de regasificación imposibilitará la importación de gas natural, insumo esencial para las plantas térmicas que operan en la costa atlántica. Esto podría obligar al apagado de varias unidades de generación, reduciendo drásticamente la oferta energética en una región que ya presenta dificultades estructurales.

Además, Acosta hizo un llamado a los organismos reguladores para que tengan en cuenta el impacto desproporcionado que este tipo de medidas puede tener en zonas como la Costa Caribe, donde los usuarios ya enfrentan tarifas eléctricas más altas que en otras regiones del país.

“Cualquier decisión regulatoria debe considerar el impacto diferencial que tienen estas medidas en las regiones, especialmente en la Costa Caribe”, enfatizó. “No es lo mismo para una región con infraestructura robusta y tarifas estables que para una como la nuestra, que ya está pagando más por un servicio con menor calidad”.