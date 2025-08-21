Así funcionarán las sanciones para condenados por la JEP en falsos positivos y secuestros

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva cómo operarán los proyectos que acompañarán las sanciones que está por emitir la Jurisdicción Especial para la Paz en casos de falsos positivos y secuestros.

Los exmilitares y los exFarc que aceptaron toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirán una sanción propia con contenido restaurador que incluyen trabajos, obras y actividades con contenido reparador, llamados TOAR, que tendrán una duración entre 5 y 8 años e implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento.

Cómo los recursos para estos proyectos por ley no los puede administrar la JEP, sino una entidad del Gobierno, se suscribió un convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que será la entidad encargada de manejar ese dinero y garantizar que los proyectos que acompañarán las sanciones propias puedan funcionar. Para este año el Fondo Colombia en Paz depositará para ese propósito 25 mil millones de pesos. Así lo explicó en los micrófonos de Caracol Radio Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

“Nosotros básicamente lo que hacemos es operativizar esos proyectos que la JEP está planteando. Operativizar es que garantizamos que eso se vuelvan contratos, que eso se hagan a concurso a licitaciones en los casos que corresponde o que se hagan convenios interadministrativos con los cabildos o los consejos comunitarios en los casos en que corresponda, etc. De tal manera que nosotros podamos, esa sanción y esos proyectos que están propuestos, volverlos una realidad administrativa y operativamente. Y por supuesto, como decía, garantizar también que los comparecientes participen efectivamente de ese proceso”.

Se tiene planteado hasta el año 2027 un poco más de 260 mil millones de pesos para que las sanciones propias de la JEP se puedan ejecutar.

Estos son los proyectos contemplados para las sanciones propias de la JEP

En las zonas rurales se pueden ejecutar en:

Programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados.

Protección medioambiental de zonas de reserva.

Construcción y reparación de infraestructuras.

Eliminación de residuos.

Mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas.

Sustitución de cultivos de uso lícito.

Recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.

Construcción y mejora de las infraestructuras viales.

Alfabetización y capacitación en diferentes temas escolares.

En las zonas urbanas la Ley Estatutaria de la JEP relaciona los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador, TOAR, en:

Programas de construcción y reparación de infraestructuras.

Acceso a agua potable.

Construcción de redes y sistemas de saneamiento.

Programas de alfabetización y capacitación.

Un punto clave en este proceso de las sanciones propias que emitirá la JEP es que, si se comprueba que un compareciente, sea de la Fuerza Pública o de las antiguas Farc, incumple con su sanción, el tiempo que se estableció en la sentencia, se puede convertir en una pena de cárcel.