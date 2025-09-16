“No veo mayores afectaciones”: ANH sobre descertificación de EE. UU. a Colombia

En el marco del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, que se desarrolla esta semana en Barranquilla, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, se refirió a la reciente descertificación del gobierno de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Según el directivo, esta decisión no tendría un impacto directo en la industria petrolera.

“Yo no le veo mayores afectaciones. Ahí hay un tema de política de acompañamiento del gobierno americano hacia ese tema de apoyo militar, económico, todo focalizado para el tema de erradicación de cultivos”, aseguró Velandia al ser consultado por los medios.

El presidente de la ANH destacó que las empresas del sector energético mantienen su compromiso con el país, pese a los desafíos que ha enfrentado históricamente Colombia.

“La industria petrolera y las compañías que invierten en Colombia conocen muy bien el país, conocen la industria, conocen su arreglo institucional, conocen su marco normativo”, explicó.

“Compañías no se han ido por falta de confianza en el país”

Velandia insistió en que las decisiones recientes del gobierno estadounidense no deberían generar alarmas en el sector energético, dado que la confianza de los inversionistas en Colombia ha demostrado ser resiliente a lo largo de los años.

“Hasta hoy, las compañías que se han ido no es por falta de confianza en el país”, puntualizó.

También recordó que la industria de los hidrocarburos ha sabido resistir incluso en contextos mucho más complejos que el actual:

“Esta industria se ha desarrollado por más de 100 años en momentos muy álgidos de nuestra historia, ustedes lo saben: décadas de los 70, 80, muy álgidos. Y han mantenido su confianza en el país”, señaló.

Por último, fue enfático al aclarar que no ve una relación directa entre la descertificación anunciada por el gobierno de Donald Trump y el interés de las compañías en el sector energético colombiano:

“Siguen manifestando su interés de estar en el país, pero yo no veo que haya, pueda haber una relación directa con la manifestación del día de ayer del gobierno americano”, concluyó.

El Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía reúne esta semana a líderes del sector, autoridades gubernamentales y expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades de la transición energética y la seguridad energética del país.