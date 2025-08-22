PIB de hidrocarburos cayó 5,7% en segundo trimestre de 2025, según CAMPETROL

LWS108. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2025.- Fotografía de archivo del 07 de abril de 2020 de una bomba petrolífera operando en un campo de petróleo cerca de Midland, Texas (Estados Unidos). EFE/EPA/Larry W. Smith ARCHIVO / LARRY W. SMITH ( EFE )

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) informa que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de hidrocarburos cayó un 5,7% en el segundo trimestre del año, sumando cinco periodos consecutivos en terreno negativo. Esta reducción se debe principalmente a la caída del 6,9% en la extracción de petróleo y gas natural y del 3,1% en las actividades de refinación.

En cuanto a producción, las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) demuestran que en junio de 2025 la producción fiscalizada de petróleo alcanzó los 747 mil barriles por día, un 4,8% menos que en el mismo mes de 2024. Durante el primer semestre del año, el promedio se ubicó en 747,0 KBPD, lo que representa una reducción de 4,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la actividad de taladros mantiene una tendencia estable. En julio se registraron 112 equipos activos, un 6,7% más que en el mismo mes de 2024, distribuidos en 31 taladros de perforación y 81 de reacondicionamiento. CAMPETROL proyecta que este nivel de operación se mantendrá en los próximos meses.

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de CAMPETROL, señaló que las cifras del sector reflejan los retos actuales de la industria, pero también muestran áreas de estabilidad que permiten planear estrategias para impulsar la recuperación.