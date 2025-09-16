Trump confirmó que EE.UU. ha destruido 3 narcolanchas provenientes de Venezuela en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa el 11 de septiembre de 2025 en Washington, D. C., Estados Unidos. (Foto de Yasin Ozturk/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Este martes, el presidente Donald Trump aseguró que las Fuerzas Militares de Estados Unidos han destruido un total de tres embarcaciones cargadas con narcóticos en el sur del Mar Caribe, provenientes de Venezuela. El anuncio se produce dos semanas después del despliegue de ocho buques de guerra en la zona.

El mandatario hizo la aclaración en la mañana, antes de viajar al Reino Unido, un día después de informar que el ejército había destruido una segunda narcolancha y neutralizado a tres hombres que se encontraban a bordo, pocos días después de que se reportara el primer barco destruido en “aguas internacionales” con drogas, presuntamente perteneciente al grupo criminal Tren de Aragua en Venezuela, donde murieron 11 hombres que iban en la embarcación.

“Destruimos, en realidad, tres embarcaciones, no dos, aunque ustedes vieron dos. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No me puedo imaginar por qué. Ni siquiera hay barcos de pesca. No hay nadie. Nadie quiere salir a pescar”, dijo Trump.

El presidente también envió un mensaje directo a Nicolás Maduro: “Dejen de enviar el Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. Dejen de enviar gente desde sus cárceles a nuestro país. Ellos están enviando a sus prisioneros; eso ya lo han hecho”.

Hasta el momento, no está claro si la tercera embarcación destruida corresponde al mismo operativo anunciado el lunes o si se trató de una nueva acción militar en las últimas horas. Tampoco se conoce el número de tripulantes ni la cantidad o tipo de droga incautada.

Se espera que el Pentágono entregue más información sobre esta operación, que se convierte en la tercera desde el despliegue de los buques de guerra en el Caribe. La ofensiva hace parte del plan de la administración Trump para frenar el ingreso de cocaína y fentanilo a Estados Unidos, y aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.