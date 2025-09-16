Descertificación podría impactar aranceles y préstamos para Colombia, advierten expertos del Caribe

Este lunes 15 de septiembre, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas.

Además, el país norteamericano lo designó como un país que “ha fallado de manera demostrable” en cumplir con sus obligaciones de control de drogas.

El Departamento de Estado, en cabeza del secretario Marco Rubio, aseguró que la razón principal de esta descertificación es que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo el Gobierno de Gustavo Petro, sin que se cumplieran ni siquiera las metas reducidas de erradicación.

¿Qué implicaciones hay, según Asoportuaria y empresarios?

Para Lucas Ariza, director de Asoportuaria, lo más delicado de esta descertificación es el apoyo presupuestal que brinda Estados Unidos a Colombia. Argumentó que también se espera un impacto arancelario.

“Lo que aquí es delicado tiene que ver con el apoyo presupuestal que nos da Estados Unidos. Hay unos recursos que nos dan para la lucha antidrogas todos los años y pienso que es un momento en que deberíamos estar mirando cómo ese recurso que deben ser todavía mayores, cómo se pueden invertir en tecnología para atacar las hectáreas sembradas. Lo que más nos preocuparía no sería el tema de aranceles, pero tendría su impacto”, dijo Ariza.

También se pronunció el empresario Joseph Daccarett en el sentido que esto golpea fuertemente también la imagen del país.

“Sí se están metiendo y así lo anunciaron que votarán negativamente para los prestamos que Colombia esté necesitando en la banca multilateral. Entonces de alguna manera hay un daño de orden político de la imagen misma de Colombia”, señaló Daccarett.