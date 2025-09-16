¿Descertificación a Colombia perjudica servicios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá?

El encargado de negocios de Washington en Colombia explicó qué alcances tiene la decisión de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Luego de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el encargado de Negocios de Washington en Colombia, John McNamara, entregó detalles sobre lo que esta certificación implica para el país, los efectos que trae para la relación diplomática y lo que espera la Casa Blanca que ocurra ahora.

¿Qué pasos debe tomar Colombia para ser certificada otra vez?

John McNamara aseguró que Colombia debe tomar tres pasos clave para revertir la decisión de descertificar al país:

Reducir de manera rápida los cultivos ilícitos de coca , porque cuando hay coca, hay violencia, hay corrupción, hay daños ecológicos, y daños a la cultura de legalidad.

, porque cuando hay coca, hay violencia, hay corrupción, hay daños ecológicos, y daños a la cultura de legalidad. Reducir la producción de cocaína e incrementar aún más las incautaciones “de este veneno que llega de Colombia a varios países del mundo y me gustaría mencionar que estamos en esa lucha juntos”.

“de este veneno que llega de Colombia a varios países del mundo y me gustaría mencionar que estamos en esa lucha juntos”. Eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas , de las cuales “ya hay varios por el bienestar y protección de los ciudadanos de ambos países”.

, de las cuales “ya hay varios por el bienestar y protección de los ciudadanos de ambos países”. “Estados Unidos espera además que la administración (Petro) confronte y desmantele de manera más agresiva hace grupos ilegales directamente donde operan, en lugar de la política actual.

directamente donde operan, en lugar de la política actual. Colombia debe “crear condiciones de seguridad permanentes y las alternativas económicas necesarias para lograr resultados sostenibles en términos de la paz y seguridad a largo plazo”.

El embajador a cargo resaltó que bajo estas consideraciones, no se está pidiendo “que Colombia deba tomar ese camino solo, vamos hombro a hombro, paso por paso con nuestros aliados acá en Colombia, contra ese enemigo común que está haciendo tanto, pero tanto daños a nuestras sociedades “

¿Qué pasa con los servicios de la Embajada?

La descertificación no frena, pausa o elimina ningún servicio de la Embajada en Bogotá.

“Tanto las funciones diplomáticas como los servicios consulares continuarán operado con normalidad, salvo la excepción de si hay un cambio brusco en las relaciones bilaterales que no creo que vaya a pasar. Somos socios, somos amigos, somos hasta parceros que han sufrido por ese plaga contra la humanidad y toca unificarnos aún más hoy en día contra ese enemigo común”.

La decisión como tal

McNamara explicó que por ley americana, el presidente debe presentar cada año un informe sobre los principales países de origen y tránsito de drogas y precursores químicos conocidos generalmente como las listas de principales países.

La lista de este año incluye 23 países de los cuales cinco: Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela están catalogados como países que han fallado de manera demostrable “en realizar esfuerzos sustanciales por cumplir con sus obligaciones, bajo acuerdos internacionales de la lucha contra las drogas o para llevar a cabo otros esfuerzos en este materia”.

Este reporte se basa particularmente en datos, estadísticas y cifras que recibe Estados Unidos de “los países involucrados en este en ese asunto, incluyendo, por supuesto, el gobierno colombiano”.

Colombia falló de manera demostrable

El encargado de Negocios indica que la decisión de descertificar es “resultado de los políticas fallidas del gobierno actual en relación con la lucha contra el narcotráfico, lo que ha llevado a más cultivos de coca y más producción de cocaína que nunca antes”.

McNamara destaca que la descertificación incluye una excepción “por interés nacional (de Estados Unidos) y, desde mi punto de vista, el interés nacional de Colombia también siendo nuestro socio tan cercano en esa lucha común”.

“Este significa que toda la colaboración y toda la cooperación, cuyo valor es de cientos de millones de dólares anualmente, incluyendo en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad, pueden continuar sin interrupciones. Hemos mantenido conversaciones frecuentes con homólogos del gobierno colombiano en todos los niveles, tanto aquí en como en Washington instándolos a tomar medidas más contundentes en la lucha contra las drogas”, resaltó McNamara.

¿Se acaba el apoyo a Colombia en la lucha contra el narcotráfico?

“Para nada. De hecho, el presente Trump determinó que Colombia recibirá una exensión por interés nacional, lo que significa que todo el flujo de apoyo, asistencia, colaboración va a continuar como antes”, señaló McNamara.

El encargado de negocios agregó que “Estados Unidos está comprometido con una estrecha cooperación con Colombia en una variedad de prioridades compartidas, incluyendo los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico”.

Estados Unidos continuará brindando asistencia extranjera a Colombia para “hacer que nuestras naciones y la región sean más seguros, estables y prósperos. Por ejemplo, los Estados Unidos proporciona 138 millones de dólares en asistencia vital a los colombianos más vulnerables que se ven afectados de manera desproporcionada por la violencia impulsado por los narcoterroristas”.