Capturado alias “Lámpara” por brutal agresión a niño de cuatro años en Medellín

Medellín, Antioquia

Este domingo fue capturado alias “Lámpara”, señalado de golpear salvajemente a un niño de cuatro años en Medellín. El menor continúa en estado crítico, mientras las autoridades lo califican como un hecho atroz que no puede quedar impune.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la detención del presunto agresor, integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, y lanzó un fuerte pronunciamiento:“Ha sido capturado en tiempo récord este salvaje que el día de ayer atentó brutalmente y golpeó brutalmente a un niño de cuatro años en la ciudad de Medellín”, dijo el mandatario.

El menor, según las autoridades, fue atacado dentro de su hogar luego de que el agresor le pidiera que se durmiera y el niño, en lugar de obedecer, se levantara a jugar.“El niño se debate en este momento entre la vida y la muerte por la fuerte golpiza que este sinvergüenza le dio”, agregó Gutiérrez.

La agresión habría ocurrido en el contexto de una visita o convivencia forzada con el criminal. “Este tipo agredió al niño porque al llegar le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir, y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar y este tipo lo agredió brutalmente”, relató el alcalde.

Gutiérrez reiteró su respaldo a las autoridades y su rechazo a cualquier forma de violencia contra los menores: “Quiero darle las gracias a nuestra Policía. Quiero darle las gracias a la Fiscalía General de la Nación. Así hay que reaccionar siempre, sobre todo con quienes atentan a los niños. Este sinvergüenza irá a la cárcel”, concluyó.

La Policía y la Fiscalía adelantan las diligencias para judicializar a alias Lámpara, quien deberá responder por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada. El menor permanece bajo atención médica especializada.