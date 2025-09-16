Indignación en Bucaramanga: quedó libre el primer condenado bajo Ley Ángel por matar gatos

Bucaramanga

En la capital santandereana crece la indignación ciudadana tras conocerse que Alexander Parra Carrillo, condenado por asesinar al gato ‘Michín’ y otros felinos más, recuperó la libertad gracias a un beneficio judicial.

Aunque el Juzgado 27 Penal Municipal lo sentenció el pasado 11 de agosto a 24 meses de prisión y al pago de una multa de 15 salarios mínimos, la condena resultó excarcelable por un preacuerdo con la Fiscalía y la aplicación de la suspensión condicional de la pena durante dos años de prueba.

El crimen que ocurrió en mayo de este año y fue grabado en video por una vecina, mostró cómo Parra ahorcó al felino criollo de seis años causando su muerte por asfixia mecánica.

Seguido a eso se conoció que habría cometido los mismo actos violentos contra otros gatos.

Tras su captura el procesado aceptó los cargos en el marco de la recién sancionada Ley Ángel.

Sin embargo la decisión judicial permitió que el hombre, señalado por organizaciones como un “maltratador serial”, volviera a las calles.

El concejal Camilo Machado, una de las voces más activas en defensa de los animales, cuestionó con dureza la medida.

“Aunque celebramos que por primera vez en Bucaramanga un asesino de un animal hubiese sido enviado a la cárcel de manera preventiva gracias a la Ley Ángel, lamentamos profundamente que en la sentencia final la jueza haya dejado en libertad a este criminal bajo libertad condicional. Los maltratadores deben pagar tras las rejas y no caminar como si nada por nuestras calles”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Machado explicó que aunque la condena de dos años existe, la suspensión condicional significa que Parra deberá “mantener un buen comportamiento en sociedad” y que, solo si reincide, podría ser enviado a prisión.

“Eso es lo que reprochamos. Que a pesar de la gravedad de las pruebas, del video, de la necropsia y hasta de las amenazas de muerte contra quienes denunciamos, la justicia lo haya dejado libre. Es un mal precedente que debilita el espíritu de la Ley Ángel”, puntualizó.

El hombre estuvo en una celda de la estación de policía Sur en Bucaramanga por un periodo de tres meses.

Advirtió que la ciudadanía y las autoridades deben estar vigilantes.

“Si este sujeto comete cualquier mínima infracción daremos aviso inmediato para que su libertad sea revocada. Seguiremos luchando para que el maltrato animal no quede en la impunidad y para que se apliquen penas reales de cárcel contra quienes atentan contra seres indefensos”.

El caso de ‘Michín’ que inicialmente se destacó como un avance en la aplicación de la Ley Ángel, hoy revive el debate sobre la efectividad del sistema judicial frente a los delitos de maltrato animal en Colombia.