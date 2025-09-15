Más de 200 millones de pesos en multas por maltrato animal en Bucaramanga gracias a la Ley Ángel

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Bucaramanga marca un precedente histórico en la defensa de los animales. En lo corrido de este año, por primera vez se han impuesto más de 200 millones de pesos en sanciones por casos de maltrato, conforme a la Ley Ángel.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio Girardot, donde fue desmantelado un matadero clandestino en el que sacrificaban caballos y burros para vender su carne sin control sanitario.

Allí la Inspección de Policía de Protección Animal rescató nueve equinos en condiciones de hacinamiento, algunos con signos de violencia y abandono.

El inspector Nicolás Esteban Álvarez confirmó que “a los responsables se les impuso una multa de 63 millones de pesos, una de las más altas en la ciudad, lo que refuerza el mensaje de que el maltrato animal no quedará impune".

Los animales fueron trasladados a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde reciben atención especializada.

Este caso sumado a otras sanciones recientes evidencia la efectividad de la Ley Ángel en Bucaramanga y el compromiso de las autoridades para proteger la dignidad de los animales.