Madre en Bucaramanga pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en Estados Unidos

Gustavo Alfonso Suárez Sánchez, un bumangues de 38 años falleció en Phoenix, Arizona, hace cuatro días, a causa de una neumonía. Su madre, Gloria Sánchez busca ayuda para repatriar su cuerpo, porque no cuentan con los recursos para cancelar el dinero que la funeraria le solicita para hacer el proceso.

El hombre había viajado hace año y medio, allí trabajaba en plataformas de transporte y soñaba con reunir dinero para apoyar a su familia en Colombia.

Las últimas palabras de Suárez a su madre:

De acuerdo a su madre el hombre tenía miedo de ser intubado y quería volver a Colombia: “Me dijo mami llegué muy mal al hospital, no puedo respirar, pero él tenía su fe para salir de ahí. Decía no mami eso es una semanita, me pusieron oxígeno pero eso es rápido con el antibiótico, yo sé que eso va a ser pasajero”.

Gloria estuvo en contacto con el hospital y se despidió de su hijo por videollamada: “Yo estuve en contacto con el hospital allá de Arizona y siempre en contacto con él, cuando me lo intubaron, ya a lo último los médicos me dijeron que no había nada que hacer por él, el jueves se agravó, me despedí por videollamada, eso fue muy duro. Se paró su corazoncito”.

El estado de salud de Gustavo se complicó tras una gripe que derivó en la fuerte neumonía, duró 15 días hospitalizado, hasta su fallecimiento.

Sánchez entre lágrimas menciona que anhela ver a su hijo por última vez, “Yo les digo que por favor, un granito de arena, de granito en granito yo sé que puedo traer a mi hijo. De verdad es muy duro”, señaló la madre del hombre.

La familia necesita alrededor de 7.500 dólares para cubrir los gastos de traslado, por lo que hace un llamado a la solidaridad para reunir la suma de dinero antes de este miércoles, plazo máximo que le dio la funeraria en Estados Unidos.

Sus amigos habilitaron un link para realizar la donación y así alcanzar el monto que su familia necesita recaudar: Click aquí