Cosecha cafetera en Santander dejaría 1,5 billones de pesos, superando los resultados del año pasado

Bucaramanga

La cosecha cafetera que inicia en Santander podría convertirse en la más importante de los últimos años, con un valor estimado de 1,5 billones de pesos, según confirmó Néstor Serrano Capacho, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del departamento.

“Esperaríamos ahorita cerca de 500 mil cargas. Estaríamos hablando de un valor de la cosecha de 1 billón y medio de pesos aproximadamente. Más que el año pasado porque en 2024 el precio que se alcanzó de 3 millones fue hacia el mes de diciembre. Por eso no nos sumó tanto", explicó Serrano Capacho.

El anuncio se hizo durante la presentación del Plan Cosecha Segura 2025 donde gremios y autoridades se comprometieron a garantizar la protección de más de 33.800 familias cafeteras.

Santander cuenta con 55.699 hectáreas cultivadas, 34 comités municipales en 55 municipios y se mantiene como el sexto productor nacional con el 6,23 % de participación equivalente a más de 870.000 sacos de exportación.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la policía de Santander, advirtió que se reforzará la seguridad con patrullajes preventivos, vigilancia en carreteras y acompañamiento en las zonas de recolección.

Priorizando municipios como San Gil, Socorro, Confines, Oiba, Valle de San José, Páramo, Pinchote, Charalá y Curití.

También le recordó a los caficultores la necesidad de guardar bajo llave el grano y manejar con prudencia la información sobre las ventas, para evitar hurtos durante la temporada.

“Con el Plan Cosecha Cafetera 2025 reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la comunidad cafetera y brindar tranquilidad durante esta actividad económica clave para la región”, aseguró el coronel Arévalo.

La cosecha, que se desarrollará entre septiembre y enero, no solo promete un récord económico para el departamento, sino que también pone en el centro de la agenda pública la seguridad de las familias campesinas que dependen del café, considerado el motor económico de gran parte del sur de Santander.