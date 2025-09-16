Cambios en refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja: Henry de Jesús Castaño entrega la gerencia

Bucaramanga

Ecopetrol confirmó un nuevo cambio en la gerencia de la refinería de Barrancabermeja, tras el anuncio del retiro voluntario de Henry de Jesús Castaño Grajales.

“Se acogió al beneficio del Plan de Retiro Voluntario y trabajará hasta el 30 de octubre de 2025″, aseguró la empresa petrolera

Con su salida Castaño Grajales se convierte en el gerente con menos tiempo en la historia de la refinería al frente de la operación.

De manera inmediata Ecopetrol designó como encargado a Milton Manuel Lara Torres, actual gerente del proyecto Línea Base de Calidad de Combustibles, quien iniciará el proceso de empalme en los próximos días.

Lara Torres lleva una década en la empresa y ha ocupado cargos técnicos en refinación y petroquímica.

El retiro de Castaño Grajales generó sorpresa, pues en mayo de este mismo año la estatal petrolera destacaba sus más de 30 años de experiencia en áreas de planeación, producción y gestión estratégica.

Este movimiento se suma a una serie de relevos en la gerencia de la refinería durante el último año.

En diciembre del año pasado Carlos Guillermo García Londoño también se acogió al plan de retiro tras dos años en la gerencia; en su lugar fue designado como encargado Arturo Saldarriaga Corrales, quien poco después presentó igualmente su salida voluntaria.