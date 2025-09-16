Sacó la moto sin permiso de los papás: detalles de la muerte de menor de 17 años en vía de Santander

Bucaramanga

Esneider Ríos Cadena fue el menor de 17 años quien perdió la vida cuando se movilizaba en una motocicleta en la vía Bucaramanga a El Playón, al parecer el joven perdió el control en medio de una curva e impactó de frente contra un tractocamión, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

Juan Romero, asistente jurídico en el área de tránsito contó que el menor había tomado la motocicleta sin el permiso de sus padres, una motocicleta de placa BVO-88F.

“Según parece, él va en la moto y se resbala y pierde el control, perdió como la estabilidad y fue a parar frente a una tractomula quien le ocasionó el accidente como tal. Tenemos conocimiento de la familia, que el muchacho pues había sacado la moto a escondidas del papá, no contando con el permiso de él y mire deja una tragedia y dolor en la familia”, comentó.

Lea también: Menor de edad y su pareja fueron atacados con arma blanca en el barrio El Pablón en Bucaramanga

Aunque la seccional de Tránsito y Transporte de Santander investiga las causas exactas del accidente, confirmaron que el menor no tenía la documentación en regla para conducir el vehículo y al parecer conducía con exceso de velocidad.

La causa del siniestro podría haber sido una invasión del carril contrario por parte del motociclista, Esneider Ríos Cadena.