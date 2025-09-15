Capturan a mujer investigada por asesinar a tres parejas, dos de los casos fueron en Risaralda

De nuevo es capturada una mujer investigada por asesinar a sus compañeros sentimentales y robarles sus motocicletas y aunque en Risaralda es investigada por dos casos, esta vez, cayó en el departamento de Caldas.

Se trata de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, quien en el mes de febrero fue aprehendida en Balboa, Risaralda, por asesinar a su pareja envenenándola en un hotel del municipio de Santuario en agosto de 2024; esa vez, en las audiencias de control de garantías fue dejada en libertad.

Sin embargo, lo que no sabía esta mujer es que las investigaciones continuaban en otros departamentos y fue así, como en las últimas horas fue detenida en el departamento de Caldas, por un hecho registrado en el mes de abril de 2024 en Anserma, Caldas.

Según la Fiscalía, la víctima salió de jugar billar y se fue para la vivienda de Mosquera Mosquera, días después, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio caldense.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas.

Esto fue lo que dijo el fiscal en las audiencias en contra del hecho ocurrido en Anserma, Caldas.

Esta vez, Mosquera Mosquera fue enviada a la cárcel, mientras estas investigaciones continúan.

Caso en Risaralda

Sandra Tatiana Mosquera estuvo dentro del cartel de los más buscados en Risaralda, de acuerdo con las investigaciones, la mujer habría aprovechado su relación de confianza con la víctima para llevarlo a una residencia ubicada en el municipio de Santuario.

Allí, le suministró una bebida con veneno tipo raticida, provocando su muerte, haciéndola pasar como un deceso natural.

Posteriormente, huyó del lugar con una motocicleta propiedad de la víctima, la cual comercializó en un establecimiento de compraventa del municipio de La Virginia.