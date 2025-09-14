Alias ‘Eusebio’, uno de los líderes de Cordillera fue capturado en La Virginia, Risaralda

Pereira

En un contundente golpe contra el crimen organizado, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó en La Virginia, Risaralda, a alias ‘Eusebio’, uno de los cabecillas del grupo delincuencial ‘Cordillera’.

El detenido, que llevaba más de 15 años delinquiendo, era el jefe de zona de esta estructura en el municipio y uno de los principales dinamizadores de la comercialización de drogas a gran escala y del lavado de activos. Alias ‘Eusebio’ estaba siendo investigado por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y tenía antecedentes por homicidio y fuga de presos.

De acuerdo con las autoridades, el capturado mantenía conexiones directas con cabecillas históricos de la organización, como alias ‘Garra’ y ‘Tres Caras’, y obtenía rentas criminales mensuales superiores a los 500 millones de pesos.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional, confirmó que alias ‘Eusebio’, es un cabecilla de primer nivel de Cordillera y manifestó que este hombre “era jefe de zona de esta estructura criminal en el municipio y dinamizador de la comercialización de drogas a gran escala y el lavado de activos”.

El operativo hace parte de la ofensiva contra ‘Cordillera’, que en lo corrido de 2025 ha permitido la captura de 117 de sus integrantes, la extradición de uno de ellos, así como la incautación de 29 armas de fuego y más de 1.500 millones de pesos.