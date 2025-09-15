Transportadores de Santander se unen a la protesta en la frontera colombo venezolana

Bucaramanga

La protesta anunciada por los transportadores de carga internacional, no solo impactará la frontera colombo-venezolana, sino que tendrá un fuerte eco en Santander, uno de los departamentos también dependientes del comercio binacional.

Ángel Rueda, líder vocero de una agremiación que reúne a más de 1.200 camioneros, explicó que el cese de actividades, que inicia este lunes, obedece al incumplimiento del gobierno colombiano en la expedición de pólizas para habilitar el transporte internacional de carga, requisito del acuerdo 2301 firmado el pasado 22 de agosto.

El transportador advirtió que, al detenerse el flujo de mercancías con este cese de actividades, industrias de Bucaramanga y su área metropolitana enfrentarán retrasos y pérdidas económicas.

“Santander siempre ha estado ligado a la frontera. Aquí hay fábricas de calzado, metalurgia y alimentos que dependen de clientes venezolanos. Con este cierre, toda esa cadena productiva empieza a verse afectada”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con el gremio, los productos que más sufrirán represamiento son los insumos petroquímicos, la materia prima para jabones, detergentes y champús, además de la industria licorera y avícola. “Solo en el último año, el intercambio comercial con Venezuela creció un 43%, cifra que representa más de 600 millones de dólares y que ahora se encuentra en riesgo”, agregó Ángel Rueda.

Los camioneros anunciaron que las tractomulas quedarán parqueadas en Cúcuta, Maicao y Riohacha, mientras los pasos fronterizos de Tienditas, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander serán escenario de manifestaciones pacíficas.

“Colombia habla de reactivación económica y de que el acuerdo binacional es el proyecto más grande del siglo XXI, pero sin los transportadores que movemos la carga todo se queda en discursos bonitos”, concluyó el líder transportador.

El llamado de los transportadores es a que el Ministerio de Transporte y la Cancillería agilicen con las aseguradoras públicas y privadas la expedición de pólizas, pues de lo contrario el paro podría prolongarse, generando un “efecto dominó” que afectaría tanto a Venezuela, como diferentes departamentos de Colombia, cuya economía depende en gran parte de este comercio bilateral.