Vehículo casi cae al abismo en la vía Curos-Málaga: emergencia reaviva reclamos de la comunidad

Bucaramanga

La vía Curos–Málaga volvió a ser escenario de riesgo este fin de semana, luego de que un carro cisterna cargado de gasolina estuviera a punto de volcarse en el kilómetro PR106, debido al mal estado de la carretera y a las lluvias que aumenta el riesgo de deslizamientos.

El conductor del carro tanque que se movilizaba por esta vía subiendo a La Ceba, trayecto que comunica con el municipio de San Andrés, manifestó a testigos presentes en la zona, que no conocía este corredor vial.

Esperanza Herrera Gómez, veedora ciudadana de esta comunidad, relató que el conductor logró salir del vehículo y con ayuda de la comunidad se evitó que cayera al vacío.

“Gracias a Dios no pasó nada, pero si ese carro se va al abismo, el combustible habría contaminado ríos, quebradas, fauna y flora de toda la provincia. Estamos abandonados por el Gobierno Nacional”, manifestó.

Video: carro tanque casi se va al abismo en vía de Santander

🔴 #Región | Un carro tanque quedó atrapado en una curva subiendo a La Ceba, casi llegando a pozo bravo, vía Bucaramanga a San Andrés, Santander. https://t.co/7nJNcUTS6b pic.twitter.com/TMwnhmK1XN — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 14, 2025

La líder recordó que existen fallos judiciales y recursos comprometidos para la pavimentación de la vía, pero las obras no han avanzado. “Nos cambian de directores en el Invías como si fuera ropa interior, y los recursos nunca llegan. Mientras tanto, aquí seguimos poniendo muertos y exponiéndonos a tragedias”, denunció.

La comunidad de la provincia de García Rovira insiste en que la pavimentación total de la vía es urgente, pues cada temporada de lluvias se generan puntos críticos y emergencias que afectan la movilidad, la economía y la seguridad de los habitantes y conductores.

Después de casi cinco horas se volvió a dar paso por este tramo vial. Sin embargo en la comunidad existe la preocupación por daño en la bancada.