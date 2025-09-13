Más de un millón de usuarios en Santander estarían afectados por crisis financiera de la Nueva EPS

Bucaramanga

El sistema de salud en Santander enfrenta una situación crítica por los problemas económicos que atraviesa Nueva EPS. Autoridades locales advierten que más de la mitad de los afiliados del departamento, alrededor de 1,2 millones de personas, dependen de esta EPS, que actualmente registra una deuda que supera el billón de pesos.

“El Departamento tiene 2,4 millones de habitantes y el 52% está afiliado a Nueva EPS, que ha tenido dificultades desde hace muchos años. No hay un flujo de recursos adecuado y esto está afectando la prestación de los servicios”, señaló Prada.

De acuerdo con el funcionario, la deuda con la red pública de hospitales supera los 750 mil millones de pesos, mientras que con la red privada asciende a 650 mil millones, lo que repercute directamente en la calidad de la atención, el suministro de medicamentos y en la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.

El secretario explicó que desde la Superintendencia de Salud se realizan mesas semanales de seguimiento, en las que participa la Gobernación, para monitorear la entrega de medicamentos, la programación de citas y el flujo de recursos. “Hemos venido acompañando y exigiendo a la Nueva EPS que mejore un poco los indicadores”, recalcó.

Prada, insistió en que la situación es “compleja y crítica” y pidió acciones urgentes para evitar que se deteriore aún más la atención de los usuarios en Santander.