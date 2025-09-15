¡Sigue subiendo! Gran aumento en el precio del café en Colombia HOY 15 de septiembre, según FNC

La industria del café es una de las que presenta mayores retos ambientales en temas de sostenibilidad, pues para la producción de una taza de café, se necesitan alrededor de 1.000 tazas de agua, las cuales se reparten en el proceso de recolección, secado y tostado.

Por esta razón, diferentes sectores de la industria han optado por establecer modelos de siembra con enfoque en la reforestación y reciclaje, produciendo así, tazas de café con ‘huella de carbono compensada’.

Es importante resaltar, que mensualmente, se produce cerca de una tonelada de residuos orgánicos. Los cuales, son reutilizados para producir entre 300 y 400 kilos de abono y combustible. Por tal razón, no deben verse como basura, sino como recursos que, al ser bien gestionados, pueden resultar beneficiosos.

Esta iniciativa surge de la mano de la marca de café Amor Perfecto, en conjunto con el Centro Nacional de Investigaciones de café (Cenicafé), gracias a quienes, se lograron plantar cerca de 10.000 árboles para contrarrestar en cierta parte la huella de carbono resultante de los cultivos. Además, lograron crear viveros con capacidades de entre 1.000 y 5.000 plantas.

Precio del café HOY 15 de septiembre

El pasado viernes, 12 de septiembre, el café cerró la semana con el precio más alto que había tenido nunca, y a pesar de que lo esperado era que su precio tuviera un descenso, para hoy, lunes, abrió la semana con un nuevo aumento.

Además, fue un crecimiento bastante alto, de 165 pesos colombianos. Según esto, y con base en la publicación realizada por la Federación Nacional de Cafeteros, para hoy, 15 de septiembre, el precio de la carga de 125 kg de pergamino seco FR 94 se estableció en 3,265,000 COP.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en 10,000 pesos por kilogramo.

Precio del café en dólares

El futuro del precio del café, también presentó un gran aumento para abrir la semana, de hecho, el día de hoy se estableció en el precio más alto que ha tenido este producto en dólares, gracias a un aumento cercano al 5% que se traduce en un crecimiento alrededor de 19 dólares. Con el cual, el café en dólares cerró con un precio de 416,75 USD (representado en centavos de dólar por libra).

Precio del café en ciudades de Colombia

ARMENIA | Carga 3,265,500 | Kilo 26,124 | Arroba 326,550

3,265,500 26,124 326,550 BOGOTÁ | Carga 3,264,250 | Kilo 26,114 | Arroba 326,425

3,264,250 26,114 326,425 BUCARAMANGA | Carga 3,263,875 | Kilo 26,111 | Arroba 326,388

3,263,875 26,111 326,388 BUGA | Carga 3,266,250 | Kilo 26,130 | Arroba 326,625

3,266,250 26,130 326,625 CHINCHINÁ | Carga 3,265,375 | Kilo 26,123 | Arroba 326,538

3,265,375 26,123 326,538 CÚCUTA | Carga 3,263,375 | Kilo 26,107 | Arroba 326,338

3,263,375 26,107 326,338 IBAGUÉ | Carga 3,264,625 | Kilo 26,117 | Arroba 326,463

3,264,625 26,117 326,463 MANIZALES | Carga 3,265,375 | Kilo 26,123 | Arroba 326,538

3,265,375 26,123 326,538 MEDELLÍN | Carga 3,264,625 | Kilo 26,117 | Arroba 326,463

3,264,625 26,117 326,463 NEIVA | Carga 3,263,750 | Kilo 26,110 | Arroba 326,375

3,263,750 26,110 326,375 PAMPLONA | Carga 3,263,500 | Kilo 26,108 | Arroba 326,350

3,263,500 26,108 326,350 PASTO | Carga 3,263,500 | Kilo 26,108 | Arroba 326,350

3,263,500 26,108 326,350 PEREIRA | Carga 3,265,375 | Kilo 26,123 | Arroba 326,538

3,265,375 26,123 326,538 POPAYÁN | Carga 3,265,625 | Kilo 26,125 | Arroba 326,563

3,265,625 26,125 326,563 SANTA MARTA | Carga 3,267,125 | Kilo 26,137 | Arroba 326,713

3,267,125 26,137 326,713 VALLEDUPAR | Carga 3,264,750 | Kilo 26,118 | Arroba 326,475

