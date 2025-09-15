¿Qué es la certificación que EE.UU. da a países como Colombia?: importancia y riesgos de no tenerla

La posibilidad de que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra las drogas se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de relaciones internacionales y de seguridad para el país.

La decisión que se espera se de a conocer el lunes 15 de septiembre, podría traer implicaciones serias en cooperación, economía, política y seguridad, en un momento en el que las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la administración de Donald Trump son cada vez más evidentes.

¿Qué es la certificación en la lucha contra las drogas?

Este es un mecanismo implementado por Estados Unidos para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico.

Cada año, EE.UU. evalúa los esfuerzos de los principales países productores de drogas y aquellos considerados no cooperativos son “descertificados”, lo que implica la posibilidad de perder ayuda económica y militar, así como el respaldo estadounidense en préstamos internacionales.

Es importante destacar que Colombia ya vivió una situación similar en 1996, en medio del escándalo del proceso 8.000 y las acusaciones contra el presidente Ernesto Samper.

Aunque Colombia es uno de los países con mayor producción de cocaína, había evitado sanciones en años recientes gracias a la cercanía política con Washington. Sin embargo, esa dinámica cambió durante este gobierno y la llegada de la política más dura que impulsa Trump frente al narcotráfico en la región.

“La incertidumbre por la descertificación tiene un trasfondo político”

En entrevista con Caracol Radio, Theodore Kahn, Director del equipo de Análisis de riesgos globales de Control Risks, explicó que esta medida no solo responde al incremento de los cultivos ilícitos.

“Aunque se ha ido incrementando los niveles de cultivos, producción de cocaína, etc., no se ha dado la descertificación, que creo que es un reflejo, digamos, de las buenas relaciones políticas y diplomáticas que, efectivamente, han tenido otros países. Ahora, claramente, con el presidente Petro y el presidente Trump, la situación en cuanto a la relación bilateral es otra, y creo que es por eso que estamos hablando, digamos, de una inminente descertificación. Claramente hay también un trasfondo político a esta posible decisión”, afirmó Theodore Kahn.

Lea también: Gobierno Petro reveló cuáles serían los escenarios ante posible descertificación por parte de EE.UU.

Adicionalmente, en un informe publicado por el director, el potencial de producción de cocaína en Colombia aumentó un 53 % en 2023, según cifras de Naciones Unidas. A su vez, el documento también señala que grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC han fortalecido su poder territorial y criminal en Colombia.

Si Estados Unidos descertifica a Colombia, ¿qué efectos habría sobre el país?

Para Kahn, el escenario más crítico sería una escalada en la crisis bilateral: “Si tras la descertificación se profundizan las tensiones entre Petro y Trump, podríamos llegar a sanciones más duras y medidas punitivas que afecten aún más la relación económica y política con Estados Unidos”.

La decisión final de Washington aún es desconocida, pero los posibles escenarios ya generan preocupación en el país, tanto en materia de seguridad como en el futuro de la inversión extranjera.

Además, Colombia ha sido uno de los países que más recibe cooperación estadounidense en materia de seguridad, erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional.

“Colombia depende de la cooperación técnica y operativa de Estados Unidos. Un recorte en esos programas tendría un impacto directo en la capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar en el terreno”, advirtió el director.

Asimismo, la descertificación también afectaría la respuesta humanitaria, especialmente en regiones donde los recursos de cooperación estadounidense han sido clave para atender desplazamientos, migración y crisis sociales.

En el plano económico, esta medida podría frenar el apoyo de Estados Unidos a préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

“Ese sería el efecto más directo en lo financiero. Los aranceles no llegarían de manera automática, pero si aumenta la tensión política, podrían ponerse sobre la mesa”, advirtió.

Finalmente, el director aseguró que el gobierno colombiano deberá ajustar su estrategia antidrogas para mitigar el impacto de una eventual descertificación. Entre las medidas estaría el regreso a la erradicación aérea de cultivos de coca y un mayor esfuerzo en interdicción.

“El gobierno de Estados Unidos va a exigir acciones más contundentes. Si Colombia muestra avances, es posible amortiguar la presión y evitar sanciones más duras”, concluyó.

Le puede interesar: Así fue la última vez que Colombia fue descertificada en la lucha antidrogas