Residentes del sector del coliseo del Café de Armenia radicaron derecho de petición por las obras

Esta semana iniciaron las obras de alcantarillado en la calle segunda norte lo que originó el cierre de la vía. Precisamente el presidente de la junta de acción comunal del barrio Los Profesionales de la ciudad, Julián Andrés Londoño evidenció su inconformidad por la situación debido a que no hubo socialización para evitar los traumatismos en materia de movilidad.

Asimismo, aseguró que radicó un derecho de petición ante la secretaría de Infraestructura y de Tránsito con el fin de conocer en detalle las acciones relacionadas con la contingencia en cuanto al tráfico vehicular, tráfico peatonal y prevención de accidentes.

“Ya radiqué el documento prometido. Igual pues todo esto es honoris causa y uno vela por el bienestar de la comunidad y del barrio. Pero la verdad, la problemática más grande de toda, ese cerramiento total de la segunda norte afecta demasiado a la quinta norte. Y entonces, ¿Cómo afecta a la segunda norte el comercio? Esos comerciantes de la segunda norte se perdieron. Usted sabe que un proyecto a 2 años horrible", indicó.

Fue claro que con el cierre actual ya han evidenciado problemáticas de movilidad y de la afectación económica al sector comercial de la zona por lo que proyectan que la situación empeore con las obras que serán más grandes en dicho sector.

“El 80% de la comunidad del barrio es gente de la tercera edad. En su gran mayoría gente discapacitada que andan con un bastón, con su caminador, bueno, como sea. Miren la problemática tan grande para uno cruzar esta Quinta Norte. Yo personalmente lo digo, esta mañana pasé en mi susto con una moto", mencionó.

"Entonces, muchas necesidades, nunca hubo una sensibilización, nunca pusieron una valla publicitaria donde le dijeran a la gente, “Vea, esta va a ser la forma de cómo se van a transportar, el proyecto cuesta tanto, va a ser así tal fecha.” No, lo hicieron arbitrariamente", puntualizó.

Espera sea favorable la respuesta de la administración municipal y que se cumplan los tiempos establecidos para la intervención.

Alcaldía de Armenia sobre la intervención

En un boletín de prensa de la alcaldía de Armenia se dio a conocer:

Con el inicio de las obras de reposición de alcantarillado en la calle 2 norte de Armenia, que empezará la próxima semana, se implementará un plan de cierres y desvíos viales que se desarrollará en tres fases durante un periodo aproximado de cuatro meses.

De acuerdo con el plan de movilidad establecido, la primera fase, que se ejecutará durante 2 meses, contempla un cierre total de la calle 2 norte desde la carrera 19 hasta la carrera 17.

Las rutas alternas disponibles para los conductores son la calle 5 norte y la calle 10 norte, establecidas en el plan de manejo de tránsito.

Es importante destacar que, durante los cierres programados, las intersecciones no se cierran para brindar alternativas de movilidad.