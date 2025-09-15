Precio del dólar en Venezuela según el BCV para este 15 de septiembre

En Venezuela la economía no ha presentado mejoras desde que comenzó la decadencia del país, cuando durante el segundo mandato de Nicolás Maduro, la inflación y la devaluación de la moneda.

Si bien hasta hoy es difícil saber lo que pasa al interior del país debido a que los informes y reportes económicos están desactualizados, existen páginas que ha intentado hacerle un estudio a la región para saber como va la inflación.

Por otro lado, la atención de las personas ya no está puesta sobre si la economía va bien o no, pues las tensiones con el gobierno de Donald Trump ha acaparado todas las luces, son contar que varios venezolanos se han tomado personal las amenazas de Estado Unidos sobre una posible invasión dentro del territorio.

Si bien es incierto lo que sucederá a futuro, una cosa es segura: mientras las sanciones económicas y las inversiones por parte de otras empresas sean inexistentes, en Venezuela la recuperación y mejora en un contexto socioeconómico es casi difícil. Además, el aumento del dólar es cada vez más significativo, lo que provoca que la calidad de vida sea cada vez más compleja de llevar.

Lea también: Transportadores de Santander se unen a la protesta en la frontera colombo venezolana

Precio del dólar en Venezuela para este 15 de septiembre

El Banco Central de Venezuela (BCV), muestra una actualización que realizan diariamente y que enseñan en la cuenta oficial de Instagram. El precio del dólar en Venezuela para este 15 de septiembre es de 160,44790000 bolívares.

Representando un aumento leve aumento de 2 bolívares, ya que el pasado 12 de septiembre, se cotizó en 158,928900 bolívares.

Lea también: Dólar en Venezuela HOY, 12 de septiembre: esto presentó el BCV

Además de esto, un dato a tener en cuenta es que el BCV, aparte de presentar el precio del dólar en Venezuela, también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen estas en el país.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Precio de otras monedas internacionales en Venezuela para este 15 de septiembre

El valor de estas monedas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela en un recuadro, dónde se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores:

Euro: 188,02889401 bolívares.

188,02889401 bolívares. Yuan chino: 22,53007091 bolívares.

22,53007091 bolívares. Lira turca: 3,87846667 bolívares.

3,87846667 bolívares. Rublo ruso: 1,91373926 bolívares.

Precio del dólar en Colombia HOY, 15 de septiembre

El Banco de la República, basándose en el TRM, presentó el precio del dólar para este 15 de septiembre, el cual se cotiza en $3,906 pesos, significando un leve aumento de $3 pesos, pues el día pasado 12 de septiembre, se cotizó en $3,906 pesos. Asimismo, se ha visto una tendencia a la baja en lo que va de septiembre en cuanto al valor del dólar.

Otras noticias: Precio del dólar en Colombia HOY, 15 de septiembre, según el Banco de la República: ¿sigue bajando?