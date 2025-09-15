Precio del dólar en Colombia HOY, 15 de septiembre, según el Banco de la República: ¿sigue bajando?

El sector empresarial es importante en cualquier país para el crecimiento económico. En Colombia, este pilar empresarial es fundamental, pues las inversiones que se realicen, son una ganancia para el territorio.

Según Investin Colombia, el país se ha posicionado como uno de los destinos con mayor atractivo para la inversión, ya que el compromiso con el desarrollo sostenible, la fortaleza económica, la ubicación estratégica y demás, lo han convertido en un punto focal en Latinoamérica para hacer y expandir negocios; la llegada de grandes jugadores (empresas) al país.

Esta entidad declaró que “la inversión extranjera directa en Colombia se ha convertido en un catalizador del desarrollo económico con oportunidades de inversión, que contribuyen a la construcción de la paz total, en beneficio de los sectores más afectados por la inequidad y que esté alineada con la justicia social, económica y ambiental que se busca para el país”.

Si bien es un país en vía de desarrollo y aún le faltan algunas cosas por mejorar para llegar a tener una economía estable, un dato a tener en cuenta es que el precio del dólar influye también en las cantidades de inversión, pues entre mayor sea el precio de este, la ganancia es mayor.

Cierre del dólar HOY 15 de septiembre

El cierre del dólar para este 15 de septiembre aún está pendiente, ya que se actualiza hasta la 1:30 p.m. según el grupo AVAL. Si bien el dólar sigue cayendo, el último reporte que se tiene es del 12 de septiembre, su apertura fue de $3.895 pesos, y su cierre $3.894 pesos.

Precio del dólar en Colombia HOY, 15 de septiembre

Según la Tasa Representativa del Mercado del Banco de la República, el precio del dólar para este 15 de septiembre, se cotiza en $3.906 pesos, significando un crecimiento de $3 pesos, ya que el pasado 12 de septiembre, cerró la semana con un valor de $3.903 pesos.

Pese a que es una leve mejora, no significa que no se aleje de estar cada vez más se acerca a los $3,800 pesos, cuando durante el mes de julio y agosto, su precio se mantenía sobre los $4,000 pesos.

Euro HOY, 15 de septiembre en Colombia

De acuerdo con los expertos en indicadores y estudios en el marco económico, “Investing”, el euro abrió con un valor de $4.578 pesos colombianos para este 15 de septiembre. Representando un incremento del 0,03%, esto quiere decir, una ganancia de 1.17 euros.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país

Así está la cotización de la compra y venta en las principales ciudades del país para este 15 de septiembre, estos precios pueden variar dependiendo la casa de cambio a la que se dirija en su región:

Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020

– Compra: $3,940 | Venta: $4,020 Medellín – Compra: $3,790 | Venta: $3,960

– Compra: $3,790 | Venta: $3,960 Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,990

– Compra: $3,850 | Venta: $3,990 Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980

– Compra: $3,750 | Venta: $3,980 Cúcuta – Compra: $4,250 | Venta: $3,960

– Compra: $4,250 | Venta: $3,960 Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800

