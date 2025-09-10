Delegación de Fuerzas Militares y Policía inicia agenda en EE.UU. ante riesgo de descertificación

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña (i) acompaña al Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Almirante Francisco Hernando Cubides, en la agenda de trabajo en Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

Después de la reunión de los alcaldes de Cali y Medellín con altos funcionarios del Departamento de Estado, una delegación de las Fuerzas Militares y de la Policía llegó a Washington D.C. para sostener reuniones oficiales con sus contrapartes, en medio del riesgo de una posible descertificación en la lucha antidrogas.

Encuentros en el Congreso de EE.UU.

La delegación, encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, inició agenda en el Congreso. Acompañado del embajador de Colombia en Estados Unidos, se reunió con congresistas bipartidistas, entre ellos el senador republicano Lindsey Graham, miembro del Comité de Apropiaciones, justo cuando los republicanos han propuesto recortar en un 50% la ayuda para Colombia.

También dialogaron con los representantes Gary Palmer y Dan Goldman, miembro del Comité de Seguridad Nacional, sobre cooperación en seguridad. “El intercambio resaltó los continuos esfuerzos conjuntos y el compromiso compartido para proteger a las personas en nuestras naciones”, señaló la embajada.

Por parte de los demócratas, sostuvieron encuentros con Brad Schneider, del Comité de Relaciones Exteriores, y Mary Gay Scanlon, del Subcomité Judicial. Según el embajador García Peña, “el intercambio abordó la democracia, los derechos humanos y la importancia de promover la igualdad, con especial énfasis en la igualdad de género.”

Próximos encuentros

En las próximas horas arribará a la capital estadounidense el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, junto con el director antinarcóticos.

La comitiva espera reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y sus contrapartes en el Pentágono, mientras se acerca la publicación del informe anual de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, donde podría definirse la descertificación.

Contexto de las tensiones

La visita ocurre en medio del despliegue de buques de guerra y aviones caza de Estados Unidos en el sur del Caribe y de las tensiones entre la administración Trump y el gobierno Petro.

El presidente colombiano advirtió que reconsiderará la cooperación bilateral si Estados Unidos insiste en lo que calificó como “acciones violatorias del derecho internacional”.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de Estados Unidos no le importa la ONU ni el derecho internacional, a mí sí. (…) Colombia no colabora con asesinatos”, afirmó Petro.

Añadió que su gobierno está dispuesto a apoyar siempre que se respeten los tratados internacionales:

“El gobierno de EE.UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración.”