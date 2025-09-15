¿Hace cuanto certifica Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas?

El proceso de certificación de la lucha antidrogas se basa en una serie de normativas emitidas en 1986 y que comenzaron a regir desde 1987. Colombia mantuvo una certificación plena entre el gobierno de Virgilio Barco y Cesar Gaviria. (Foto: Getty / Caracol Radio )

El proceso de certificación o descertificación en la lucha contra las drogas de parte de Estados Unidos tiene su origen en la Ley de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act) de 1961 con la que se buscó centralizar y modernizar la manera en la que el gobierno estadounidense entregaba ayuda en el exterior.

El objetivo central de esta Ley fue hacerle frente a la influencia soviética en distintas regiones del planeta.

El enfoque de la lucha antidrogas surgió en el año 1986 y luego en 1988 con la modificación del Foreign Assistance Act por medio de Leyes Antidrogas en las que la Administración de Control de Drogas (DEA) presentó una serie de informes en los que daba cuenta del avance del narcotráfico en el país.

¿Qué decían los primeros reportes de la DEA sobre Colombia?

El reporte de 1996, que hacía referencia a los datos obtenidos en 1995, se advertía que el Cartel de Medellín estaba en el punto máximo de su poder y control de las rutas de narcotráfico, transportando particularmente cocaína hacia los Estados Unidos.

El enfoque de la DEA estaba no solo en el Cartel de Medellín, sino también el Cartel de Cali y se resaltaba que los narcos colombianos habían expandido sus rutas hacia México, lo que aumentó los vínculos del narcotráfico para transportar no solo cocaína, sino también heroína y marihuana a suelo estadounidense.

¿Colombia es el único país evaluado?

No. Desde el inicio de la aplicación de la Ley de Asistencia Extranjera, fortalecida las leyes antidrogas, se estableció que la revisión se hacía para una lista de 28 países. En la última revisión (del año 2024), el listado incluye a 23 países:

Afganistán

Bahamas

Belice

Bolivia

Birmania

República Popular China (RPC)

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

India

Jamaica

Laos

México

Nicaragua

Pakistán

Panamá

Perú

Venezuela

¿Cuál fue el último reporte sobre Colombia?

En el memorando del año 2024, la Casa Blanca describió a Colombia como un socio clave con el que continuaba el trabajo estrecho “para reducir la producción de cocaína, realizar operaciones de interdicción del narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína”.

El gobierno estadounidense destacó en 2024 que “la Policía Nacional incautó más de 841 toneladas métricas de cocaína pura y base de cocaína en 2023, lo que representa un aumento del 10 % con respecto al año anterior”.

¿Colombia siempre ha sido certificada?

No. Colombia fue plenamente certificada desde el gobierno de Virgilio Barco hasta el gobierno de Cesar Gaviria, es decir, entre 1987 y 1994.

En 1995 hubo una certificación parcial por falta de resultados proveniente del gobierno Gaviria y la primera descertificación en forma ocurrió en 1996 durante el gobierno Samper bajo argumentos de falta de cooperación con Washington para combatir el narcotráfico.

En 1997, Colombia fue descertificada una vez más bajo críticas de que la relación seguía sin prosperar y el combate del narcotráfico se había estancado. No fue sino hasta 1998 cuando Colombia volvió a ser certificada, esto bajo razones políticas pues coincidió con una jornada electoral y el gesto estadounidense buscaba mejorar la relación con el nuevo gobierno.

Desde 1998, Colombia ha seguido siendo certificada, aunque en distintos años se advirtió que el combate contra el narcotráfico ha oscilado, algunas veces repuntando y en otras ocasiones desmejorando.