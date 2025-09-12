¿Qué significaría y qué implicaría la descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos?

La descertificación es una medida que el Gobierno de Estados Unidos aplica cuando establece que un país no coopera lo suficiente en la lucha contra las drogas.

En ese sentido, cada año, la Casa Blanca evalúa a las naciones productoras o de tránsito de narcóticos y decide si certifica su compromiso, lo que viene acompañado de recursos económicos.

Ahora, la descertificación no es un simple llamado de atención del gobierno norteamericano, pues puede conllevar sanciones diplomáticas, comerciales y financieras.

¿Qué implica para Colombia una descertificación?

Tradicionalmente, Colombia ha sido uno de los países que más recibe cooperación estadounidense en materia de seguridad, erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional.

Entonces, si Washington decidiera descertificar a Colombia, podría suspender o redirigir parte de la ayuda económica y militar, como por ejemplo, los helicópteros que actualmente tiene la Policía de Antinarcoticos, pero también poner límites en el acceso a préstamos de organismos multilaterales e incluso afectar acuerdos de comercio e inversión.

Para hacer un paneo de cómo está el panorama, las ayudas financieras, varían cada año, pero en la última década hemos recibido entre US$350 y US$450 millones anuales de ayudas en programas antinarcóticos, desarrollo rural y fortalecimiento de la justicia, según cifras del Departamento de Estado y del Congreso estadounidense.

Cuando Colombia mantiene la certificación, esos fondos fluyen de manera regular, pero una descertificación podría frenar una porción significativa, especialmente en proyectos de seguridad y sustitución de cultivos.