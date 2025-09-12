Dólar en Venezuela HOY, 12 de septiembre: esto presentó el BCV

¿A cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela? Precio oficial, promedio y paralelo este 22 de julio. Imagen de fondo de Canva

Venezuela se ha visto perjudicada políticamente en las últimas semanas luego de que Estados Unidos se acercara al territorio. Entre ambas naciones se han lanzado “pullas” manifestando que no bajaran la guardia, asimismo, el mandatario, Nicolás Maduro, aseguró que no permitirá que la soberanía de Venezuela se vea afectada.

Asimismo, Trump respondió diciendo que no permitirá que embarcaciones de narcotraficantes sigan haciendo de las suyas, pues esto solo fomentaba que los grupos armados ilegales se expandieran, cuando el objetivo principal es erradicarlos.

Por otro lado, este 12 de septiembre se dio a conocer que Maduro lanzará una operación militar estratégica de resistencia, ya que Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe, lo que causa que el gobierno venezolano, se vea amenazado.

Además, estas tensiones provocan que la economía de Venezuela se vea encrudecida, pues las sanciones e impuestos arancelarios, siguen siendo los mismos en todo el país, sin contar que, la exportación de petróleo se ha visto perjudicada luego de que inhabilitaran los permisos a las licencias petroleras.

Le puede interesar: ¿La Selección Colombia clasificó porque hay un gobierno de izquierda? La afirmación de Benedetti

Precio del dólar en Venezuela para este 12 de septiembre

El precio del dólar en Venezuela lo presenta el Banco Central de Venezuela (BCV), una actualización que realizan diariamente y enseñan en la cuenta oficial de X. Según esta entidad, para este 12 de septiembre, el dólar se cotiza en 158,928900 bolívares.

Representando un aumento leve aumento de 1 bolívar, ya que el día de ayer, 11 de septiembre, se cotizó en 157,72870000 bolívares.

Lea también: Precio del dólar en Venezuela HOY 11 de septiembre: esta es la cifra oficial que reporta el BCV

Por otro lado, el BCV aparte de presentar el precio del dólar en Venezuela, también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen, en este caso, para este 12 de septiembre.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 12 de septiembre

El valor de estas monedas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela, dónde se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores:

Euro: 186,58411788 bolívares

186,58411788 bolívares Yuan chino: 22,31270006 bolívares

22,31270006 bolívares Lira turca: 3,84909589 bolívares

3,84909589 bolívares Rublo ruso: 1,87494204 bolívares

Precio del dólar en Colombia HOY, 12 de septiembre

El Banco de la República, basándose en el TRM, presentó el precio del dólar para este 12 de septiembre, el cual se cotiza en $3,903 pesos, significando una disminución de $$18 pesos, pues el día de ayer, 11 de septiembre, su valor fue de $3,921 pesos.

Ha bajado considerablemente, ya que en agosto, estuvo por encima de los $4,000 pesos colombianos. Si quiere conocer más detalles sobre el dólar en Colombia, puede obtener mayor información aquí.

Otras noticias: Colombia no prestará el territorio para una invasión: Petro ante amenaza en Venezuela