Criptico mensaje de Trump desata temores de una intervención militar en Venezuela

Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y crecen los temores de una guerra. En las últimas horas, al presidente Donald Trump se le preguntó si su administración planeaba realizar más ataques contra los cárteles de la droga dentro de territorio venezolanos. Su respuesta, corta y enigmática, desató todo tipo de especulaciones, “pronto lo van a saber”, dijo el mandatario.

Esta declaración se conoce cuando varios medios estadounidenses publicaron que la Casa Blanca sopesa diversas estrategias para lanzar operaciones militares contra los cárteles de la droga dentro de Venezuela con el fin de debilitar al presidente Nicolás Maduro, tras el despliegue de 10 aviones Caza F-36 en el Caribe este fin de semana.

Las palabras de Trump no son las únicas que elevan la tensión. El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, afirmó que el presidente Maduro “no llegará vivo a diciembre”, un comentario que agitó aún más el debate sobre una posible intervención militar.

“(Maduro) tiene que tomar una decisión, salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto”,dijo Moreno. Agregó que “no puede haber paz en Colombia, no puede haber paz en Sudamérica con este señor, que obviamente está loco, míralo como habla, quien sabe qué se está metiendo en el cuerpo como lo dije antes, la gente en Venezuela no lo quiere”, dijo el senador republicano.

Lo cierto es que la administración Trump ha enviado un mensaje inequívoco: cualquier embarcación en el sur del Caribe con drogas y cualquier avión militar que sobrevuele buques de guerra estadounidenses será destruido.

Sobre la legalidad de estas acciones en aguas internacionales, el vicepresidente JD Vance, defendió el ataque militar contra una embarcación acción venezolana aparentemente cargada con drogas del Tren de Aragua y afirmó que “Me importa un bledo” si la intervención es considerada un crimen de guerra.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, afirmo el vicepresidente.