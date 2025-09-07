En Colombia, tomar la decisión de elegir una profesión no solo se basa en la vocación, diversos factores son influyentes, como las oportunidades laborales, el salario que se pueda alcanzar, entre otras, en este sentido existen distintos programas tradicionales con gran demanda como lo son el Derecho, la Medicina, la Administración o la Contaduría, no obstante, la realidad es que existen otras profesiones mejor remuneradas en el país que son poco estudiadas.

Según varios reportes de ocupación laboral, que analizan también la escala salarial, en el territorio nacional existen tres áreas que destacan por sus altos ingresos, a pesar de no contar con un gran número de estudiantes matriculados en los centros educativos colombianos.

Las 3 carreras profesionales que mejor pagan en Colombia y pocos estudian

Con base en estos análisis y teniendo en cuenta la proyección de las carreras profesionales que se pueden llegar a consolidar a futuro con el auge de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, estas son las tres profesiones que mejor pagan en Colombia y pocos estudian:

Geología: la carrera clave para el sector minero y energético

La Geología es una de las profesiones mejor pagadas en Colombia, especialmente por su relevancia en sectores como el petróleo, la minería y las energías renovables. Sin embargo, es también una de las carreras menos demandadas en las universidades.

Un geólogo recién egresado puede llegar a ganar entre $3 y $4 millones de pesos mensuales, mientras que con experiencia en proyectos internacionales o en cargos de alta responsabilidad, el salario puede superar los $12 millones de pesos.

A pesar del potencial salarial que posee la carrera, la matrícula en programas de Geología en el país es bastante reducida, esto se debe al desconocimiento de la profesión y a la errónea idea de que está limitada al sector minero.

Estadística: el pilar de la era digital

Con el auge de la transformación digital y el análisis de datos, la Estadística se ha convertido en una carrera con gran proyección laboral. Sin embargo, sigue siendo poco estudiada en comparación a otros programas educativos.

Un profesional en Estadística puede ganar en promedio entre $3 y $6 millones de pesos mensuales, aunque en empresas de tecnología, banca o consultoría el salario puede llegar fácilmente a los $10 millones de pesos.

El campo laboral es amplio: desde trabajar en entidades gubernamentales, bancos y aseguradoras, hasta empresas privadas que requieren analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas. El déficit de profesionales en esta área hace que la demanda sea alta y los ingresos muy atractivos.

Ingeniería de Minas y Metalurgia: salarios altos y poca matrícula

Otra de las carreras mejor remuneradas en Colombia es la Ingeniería de Minas y Metalurgia. Según datos del Observatorio Laboral para la Educación, los egresados de este programa figuran entre los profesionales con los mayores ingresos promedio en el país.

Los salarios iniciales pueden estar entre $3,5 y $5 millones de pesos, y con experiencia, especialmente en compañías internacionales, se pueden alcanzar ingresos de más de $15 millones de pesos mensuales.

El número de estudiantes que elige esta carrera es bajo. Factores como la percepción ambiental, los retos sociales de la minería y el desconocimiento sobre el impacto tecnológico en este campo han contribuido a que no sea tan popular como otras ingenierías.

¿Por qué son carreras poco estudiadas en Colombia?

En medio del desconocimiento y el bajo interés que producen estas carreras, otros factores a tener en cuenta son la falta de doctrina sobre la oferta académica, la percepción negativa en cuanto a algunas industrias se refiere, poca promoción en colegios y la fuerte inclinación por las carreras tradicionales.