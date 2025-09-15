La Empresa de Acueducto de Bogotá adelantó casi 700 inspecciones en la capital y en Soacha

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) realizaron en agosto 696 inspecciones en 20 localidades de la ciudad y en el municipio de Soacha, con el objetivo de frenar los fraudes en el servicio de agua.

De acuerdo con la entidad, el 32% de los casos evidenció conexiones irregulares, lo que permitió gestionar y facturar 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, avaluados en $4.995 millones. Según cálculos técnicos, esa cantidad alcanzaría para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3.

Zonas con más irregularidades

Las visitas se realizaron en conjuntos residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos. Las localidades con mayor número de hallazgos fueron:

Engativá: 15%

Kennedy: 9,5%

Bosa: 8,6%

La EAAB también interpuso 39 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, relacionadas con 241.086 metros cúbicos de agua, equivalentes a $2.186 millones.

Robo de agua en carrotanque

En la primera semana de septiembre, la EAAB identificó en San Cristóbal un establecimiento que utilizaba una conexión clandestina para comercializar agua mediante carrotanques.

El análisis técnico determinó que se habían apropiado de 4.238 metros cúbicos, avaluados en $46,4 millones. Durante el operativo, la Policía capturó al propietario del predio, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Denuncias ciudadanas

La Empresa de Acueducto recordó a los usuarios que pueden reportar comportamientos sospechosos en la red a través de la Acualínea 116 . “Cada gota cuenta”, subrayó la EAAB, al insistir en la importancia de prevenir las conexiones fraudulentas que afectan la prestación del servicio en Bogotá y Soacha.