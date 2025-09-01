Medellín

EPM realizará interrupciones de acueducto en Envigado, Medellín y Bello por lavado de tanques

Los cortes se efectuarán entre el 2 y el 4 de septiembre e impactarán a más de 46 mil usuarios en diferentes barrios del Valle de Aburrá.

Imagen de referencia a corte de agua/ Getty Images

Maria José Rueda Bohórquez

Para garantizar la calidad del agua y dar cumplimiento al decreto que exige el lavado de tanques de almacenamiento dos veces al año, EPM programó interrupciones de acueducto en Envigado, Medellín y Bello durante la primera semana de septiembre.

Las labores de mantenimiento comenzarán el martes 2 de septiembre en el sector de El Dorado, en Envigado, y afectarán a 23.449 usuarios de barrios como Las Casitas, Primavera, La Paz, El Dorado, Alcalá, El Portal, Obrero, Trianón, La Magnolia, Bucarest, entre otros. El corte irá desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Posteriormente, el miércoles 3 de septiembre, habrá interrupción en el barrio Berlín y sectores aledaños, impactando a 11.007 usuarios de barrios como San Isidro, Santa Cruz, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

De manera adicional, se anunció que, para estabilizar el sistema, será necesario interrumpir diariamente el servicio de acueducto en el circuito París (Bello y parte de Medellín) entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., afectando a 7.402 usuarios de barrios como El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

Así mismo, debido a limitaciones en el canal Piedras Blancas – El Toldo, que transporta agua cruda para su potabilización, se efectuarán interrupciones diarias en los circuitos La Montaña y La Honda-La Cruz (Medellín) entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m., lo que impactará a 15.603 usuarios de barrios como Versalles No. 1 y 2, La Cruz, Carpinelo, Bello Oriente, La Honda, San José La Cima, La Avanzada, María Cano-Carambolas y La Esperanza No. 2.

EPM agradeció la comprensión de la comunidad y recordó que estas labores son indispensables para garantizar la calidad y confiabilidad del servicio de acueducto.

Los usuarios pueden resolver inquietudes a través de la Línea de Atención al Cliente 44 44 115 o en las redes sociales de la empresa.

