Aguas de Cartagena detectó conexión ilegal en construcción de una obra en el barrio España

Cartagena

Aguas de Cartagena informa a la opinión pública que, en el marco de sus labores permanentes de control y seguimiento a las pérdidas comerciales en la ciudad, inspectores del área de Control de Pérdidas Comerciales detectaron una conexión irregular al sistema de acueducto en un predio en construcción, ubicado en la calle Andalucía del barrio España.

Durante una inspección de rutina, se evidenció que el inmueble en mención estaba recibiendo el suministro de agua sin autorización legal, lo que afecta la infraestructura del sistema y genera pérdidas operativas.

Una vez verificada la situación y siguiendo los protocolos establecidos, se procedió al retiro inmediato de la conexión ilegal, con el fin de preservar la integridad del sistema y proteger el recurso.

Aguas de Cartagena reitera que el uso irregular del servicio de acueducto constituye una falta grave, sujeta a sanciones administrativas, legales y penales, de conformidad con la normatividad vigente.

La empresa mantiene su compromiso con la eficiencia operativa, el uso responsable del agua y la equidad en la prestación del servicio para todos los usuarios. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular a través de sus canales oficiales.