40 mil habitantes de Soacha tendrán acceso a agua y alcantarillado a través de un nuevo convenio

Soacha, Cundinamarca

La Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría de Infraestructura, firmó un convenio con el Acueducto de Bogotá y la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), para llevar agua potable y alcantarillado a unos 40 mil habitantes del municipio, que no tenían acceso a estos servicios públicos.

El acuerdo, firmado el miércoles 10 de septiembre, se enmarca en el hecho metropolitano de ‘Gestión y corresponsabilidad regional del agua para la sostenibilidad territorial’. El mismo contempla el desarrollo de estudios, diseños, construcción y puesta en marcha de una red de acueducto y alcantarillado.

Esta red se conectará desde el Tanque El Vínculo en la comuna 6 del municipio de Soacha, hasta los barrios aledaños. El tanque, que cuenta con un volumen de almacenamiento total de 2.052 metros cúbicos, ya beneficia a unos 30 mil habitantes de 11 barrios, según la empresa de Acueducto de Bogotá.

Con esta nueva red, las entidades que hacen parte del convenio buscan “aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos” con el fin de mejorar las condiciones de acceso al agua y fortalecer su conservación en el territorio.

Por otra parte, la Alcaldía de Soacha y demás entidades trabajarán en conjunto para la recuperación y saneamiento del río Bogotá, en cumplimiento de la sentencia que ordena estas labores.

Convenio para llevar agua potable y acueducto a Soacha refuerza el “compromiso conjunto” por garantizar dignidad y sostenibilidad, afirma la RMBC

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca destacó que el convenio “representa un paso clave hacia el acceso equitativo a servicios públicos, el manejo adecuado de vertimientos, la reducción de pérdidas de agua y el avance hacia una gestión regional del recurso hídrico”.

De esta forma, aseguran que refuerzan su compromiso, al igual que las otras entidades territoriales firmantes, “por garantizar condiciones dignas y sostenibles para los habitantes, priorizando la planeación técnica como eje estructural de la inversión pública”.

Así, la RMBC busca superar problemáticas históricas relacionadas con la carencia de servicios básicos en Soacha. Al mismo tiempo, es su respuesta al desafío regional de reconocer que el ciclo del agua no entiende de fronteras y que lo que ocurre en un municipio impacta en los demás.