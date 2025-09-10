Alerta en Floridablanca por falsos funcionarios del Acueducto que ofrecen conexiones ilegales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Las autoridades lanzaron una alerta en los barrios Agua Clara y Juan Pablo II de Floridablanca, por la presencia de falsos funcionarios que estarían ofreciendo conexiones ilegales de acueducto a los habitantes del sector.

En entrevista con Caracol Radio Sergio Blanco, gerente comercial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), explicó que varias familias reportaron la presencia de personas que se hacen pasar por trabajadores del acueducto para realizan instalaciones no autorizadas a cambio de dinero en efectivo.

#ComunicadoOficial La solicitud del servicio debe realizarse únicamente en nuestras oficinas o en https://t.co/7lFkAKwgWt



❌¡No entregue dinero ni datos a terceros!



👉 ¡No se dejen engañar con gestiones y recaudos fraudulentos! - amb - Acueducto Metropolitano de Bucaramanga pic.twitter.com/CTlh5PdSpj — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) September 8, 2025

“Le decimos a la comunidad que no necesitan intermediarios para acceder al servicio de acueducto. El proceso es directo, legal y seguro con nosotros. Nadie del acueducto está autorizado para recibir pagos fuera de nuestras oficinas”, advirtió Blanco.

Revisiones en terreno inician la próxima semana

En respuesta a la situación el AMB anunció que a partir de la próxima semana se llevarán a cabo revisiones técnicas en terreno en ambos barrios.

Las visitas se realizarán una vez las solicitudes sean radicadas formalmente por los residentes.

Durante estas visitas se recogerá un censo inicial de los posibles beneficiarios. Se estima que entre 40 y 50 viviendas podrían acceder al servicio de manera legal, siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas requeridas.

Actualmente en Agua Clara y Juan Pablo II ya existen 134 usuarios conectados de forma regular al sistema del acueducto metropolitano.

“No se dejen engañar”

El gerente reiteró que ningún funcionario del acueducto realiza gestiones o cobros puerta a puerta.

El único canal autorizado para adelantar trámites es de manera presencial en las oficinas oficiales en el parque del Agua, donde el usuario debe presentar: la cédula de ciudadanía, dirección exacta del predio e información básica del barrio.

“Hacemos un llamado a no dejarse engañar. Nadie está autorizado para ofrecer servicios del acueducto fuera de nuestras instalaciones. Todos los pagos se hacen únicamente en las cajas del acueducto”, advirtió Blanco.

El acueducto también informó que el servicio solo puede prestarse en zonas donde existan las condiciones técnicas adecuadas. En los sectores donde aún no haya infraestructura, la información recolectada será usada para planificar futuras obras.

“Nuestra infraestructura está disponible para atender a quienes quieran hacer el proceso de forma legal. Si por ahora no tenemos las condiciones técnicas, tomamos nota para buscar una solución a futuro”, concluyó el gerente comercial.

¿Cómo acceder al servicio de acueducto legalmente?

Acudir personalmente a las oficinas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Presentar documento de identidad, dirección del predio e información básica.

Realizar el trámite sin intermediarios.

Cancelar los valores únicamente en las cajas oficiales del acueducto.

Denuncie cualquier irregularidad

Si detecta personas ofreciendo conexiones ilegales o cobrando en nombre del acueducto puede comunicarse con la línea oficial de atención al usuario del AMB: 607 632 0220

También visitar las oficinas en Bucaramanga o consulte su sitio web oficial: www.amb.com.co

En caso de fraude, también puede denunciar ante las autoridades competentes.