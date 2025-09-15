Cundinamarca: 15 incendios forestales dejaron más de 90 hectáreas afectadas este fin de semana

Colombia

Entre el 13 y 14 de septiembre se presentaron 15 incendios de cobertura vegetal en ocho municipios de Cundinamarca, con afectación sobre 90 hectáreas de áreas rurales y periurbanas. La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) informó que la mayoría de los eventos ya fueron controlados, aunque siguen activos dos de ellos.

Emergencias que continúan

En Nilo, el incendio en la vereda Los Curos alcanza un 80 % de control gracias a 25 descargas aéreas y al trabajo de 17 unidades del Batallón de Desastres del Ejército Nacional.

En Tocancipá, la emergencia en la vereda Tibitoc presenta un 99 % de control, pero aún se mantienen puntos calientes en la zona montañosa.

El director de la UAEGRD, William Rozo, explicó: “Hoy en Cundinamarca seguimos enfrentando dos realidades: mientras en el oriente persisten las lluvias intensas, en el occidente tenemos la recurrencia de incendios forestales. Este fin de semana registramos 15 emergencias, de las cuales 13 ya están liquidadas y dos permanecen activas en Nilo y Tocancipá”.

Balance de la temporada

De enero a septiembre de 2025, el departamento acumula:

210 incendios forestales en 66 municipios.

787 hectáreas de cobertura vegetal afectadas.

38 emergencias solo en septiembre, con más de 200 hectáreas comprometidas.

Las provincias más impactadas son Alto Magdalena, Gualivá, Sabana Centro, Sumapaz, Tequendama, Ubaté, Medina y Soacha.

Llamado a la comunidad

Las autoridades reiteraron la importancia de prevenir y actuar de manera temprana frente a estas emergencias:

No realizar quemas de residuos.

Reportar de inmediato cualquier conato de incendio.

Extremar medidas de autoprotección.

La UAEGRD recordó que gran parte de los incendios forestales en Cundinamarca son provocados por acción humana.